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Atac mortal în inima New York-ului. O femeie a înjunghiat doi oameni pe stradă. Polițiștii au deschis focul asupra agresoarei

Atac în Times Square - Foto: X/@ViralNewsNYC
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Atac cu cuțitul în centrul New York-ului. O femeie de 49 de ani a înjunghiat aparent la întâmplare două persoane în Times Square. Din păcate, una dintre victime s-a stins în urma rănilor. Polițiștii au intervenit în forță și au deschis focul asupra agresoarei.

Un atac extrem de violent s-a produs luni în inima Times Square, una dintre cele mai aglomerate și atent supravegheate zone din New York. O femeie în vârstă de 49 de ani a scos două cuțite dintr-o pungă de cumpărături și a înjunghiat, aparent la întâmplare, doi oameni aflați pe stradă. O femeie de 32 de ani a murit, iar un bărbat de 68 de ani a fost rănit, potrivit France 24.

Incidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora 16:30, în apropierea unui post secundar al Departamentului de Poliție din New York (NYPD) și la câțiva pași de One Times Square, celebra clădire unde are loc în fiecare an tradiționala coborâre a bilei în noaptea de Revelion, relatează AP.

Este una dintre zonele cu cel mai intens trafic turistic din New York, dar și un loc în care prezența forțelor de ordine este foarte ridicată.

Potrivit informațiilor prezentate de poliție, atacatoarea era o femeie de 49 de ani din Queens. Aceasta ar fi scos două cuțite dintr-o pungă de cumpărături și s-ar fi îndreptat mai întâi spre un bărbat de 68 de ani.

Sursa video – X/@austen_tv

Victima tocmai ieșise din stația de metrou și aștepta împreună cu soția sa să traverseze strada în momentul în care a fost atacată. Bărbatul a fost înjunghiat în abdomen, potrivit Jessicăi Tisch, comisarul Poliției din New York.

Doar câteva secunde mai târziu, atacatoarea a lovit o a doua persoană. O femeie în vârstă de 32 de ani a fost înjunghiată, de asemenea, în abdomen.

Ambele victime au fost transportate de urgență la spital. Medicii nu au mai putut salva însă viața femeii de 32 de ani, care a murit în urma rănilor suferite. Bărbatul de 68 de ani a supraviețuit și se află în stare stabilă, potrivit poliției.

„Nu arunc nimic, mai bine vă omor pe amândoi”

După atac, în zonă au intervenit rapid numeroși polițiști. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată cel puțin 10 agenți în jurul femeii, care ținea în mâini două cuțite mari de bucătărie.

Înainte să folosească armele de foc, polițiștii au încercat timp de câteva minute să o convingă să renunțe la cuțite. Femeia a refuzat și, potrivit declarațiilor făcute ulterior de șefa NYPD, i-a amenințat pe agenți.

„Nu arunc nimic, mai bine vă omor pe amândoi”, le-a spus femeia polițiștilor, potrivit Jessicăi Tisch, comisarul NYPD.

Agenții au încercat apoi să o imobilizeze folosind un dispozitiv cu electroșocuri Taser, însă acesta nu a reușit să o oprească. Înregistrările realizate de martori surprind momentul în care femeia înaintează rapid spre polițiști, ținând cuțitele în fața sa.

Doi agenți au deschis atunci focul.

Femeia s-a prăbușit la pământ, iar unul dintre polițiști a încătușat-o. Ulterior, agenții au întors-o pe spate și au început să îi acorde primul ajutor. Atacatoarea a murit în urma rănilor provocate de focurile de armă.

Sursa video – X/@world24x7hr

„A fost o situație extrem de periculoasă care s-a petrecut în inima Times Square”, a declarat Jessica Tisch, comisarul Departamentului de Poliție din New York.

NYPD: Nu există indicii că ar fi fost un atac terorist

Poliția încearcă acum să stabilească ce a determinat atacul și dacă femeia și-a ales victimele după vreun criteriu.

Din informațiile disponibile până în prezent, agresiunea este tratată drept un atac aparent aleatoriu, iar anchetatorii nu au identificat dovezi care să indice existența unei legături între atacatoare și cele două victime.

Jessica Tisch a precizat că femeia avea în evidențele NYPD un istoric documentat privind sănătatea mintală, cu incidente înregistrate în anii 2018 și 2019.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele și motivul atacului.

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