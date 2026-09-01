Doliu în politica franceză. Edouard Balladur, fost premier care a marcat politica Franței, a murit la 97 de ani

Edouard Balladur, fost prim-ministru al Franței și una dintre figurile majore ale dreptei franceze, a murit la 97 de ani. Emmanuel Macron l-a descris drept un „servitor exigent” al Franței.

Edouard Balladur, fost prim-ministru al Franței și una dintre personalitățile care au marcat politica franceză timp de mai multe decenii, a murit luni, la vârsta de 97 de ani. Familia sa a confirmat decesul pentru Reuters, iar dispariția fostului premier a provocat numeroase reacții la cel mai înalt nivel al statului francez.

De la Emmanuel Macron și premierul Sébastien Lecornu până la Nicolas Sarkozy, liderii francezi au evocat imaginea unui om de stat riguros, discret și profund atașat instituțiilor Republicii.

Balladur a fost ultimul prim-ministru al președintelui socialist François Mitterrand, conducând guvernul între martie 1993 și mai 1995, în perioada celei de-a doua coabitări politice din mandatul acestuia.

Președintele Emmanuel Macron l-a descris drept un om pentru care serviciul în slujba statului a ocupat un loc central.

„Édouard Balladur și-a dedicat viața Celei de-a Cincea Republici. Deputat la Adunarea Națională din Paris, ministru și, ulterior, prim-ministru, acest susținător loial al președintelui Pompido, pe care l-a servit pe toată durata mandatului său – a purtat Franța în suflet. A fost un funcționar public exigent, echilibrat și devotat. Îi onorez memoria și transmit gândurile mele familiei și celor dragi.”, a transmis Emmanuel Macron într-un mesaj pe X.

Premierul Sébastien Lecornu a amintit, la rândul său, influența pe care Balladur a exercitat-o asupra dreptei franceze.

„A fost un om de stat cu spirit reformator și va rămâne o referință pentru mulți bărbați și femei din familia sa politică”, a declarat Sébastien Lecornu, prim-ministrul Franței.

Una dintre cele mai personale reacții a venit din partea lui Nicolas Sarkozy. Fostul președinte francez a fost ministru al Bugetului în guvernul Balladur și s-a numărat printre susținătorii acestuia în cursa prezidențială din 1995.

„Pierd un om care a fost pentru mine un exemplu, un mentor și un prieten”, a declarat Nicolas Sarkozy.

Sarkozy a recunoscut și rolul decisiv pe care fostul premier l-a avut în ascensiunea sa.

„Nu aș fi avut cariera politică pe care am avut-o fără încrederea sa”, a adăugat Sarkozy.

Liderul partidului Les Républicains, Bruno Retailleau, a elogiat stilul politic al fostului premier.

„Căutând să convingă și niciodată să seducă, el a fost unul dintre acei politicieni care au o părere înaltă despre alegători pentru că au o idee nobilă despre Franța”, a declarat Bruno Retailleau, liderul Les Républicains.

La rândul său, Gérard Larcher l-a descris drept „un mare om de stat” care a „încarnat o anumită idee despre autoritatea statului, rigoarea bugetară și responsabilitatea politică”, a transmis Gérard Larcher, președintele Senatului Franței.

De la de Gaulle și Pompidou la Matignon. O carieră construită în centrul puterii franceze

Cariera politică a lui Édouard Balladur s-a întins pe mai multe epoci ale celei de-a Cincea Republici. La numai 35 de ani, acesta a intrat în cabinetul lui Georges Pompidou, care era atunci prim-ministrul președintelui Charles de Gaulle.

În timpul evenimentelor din mai 1968, când revolta studențească a fost urmată de o grevă generală de proporții, Balladur a participat, alături de Jacques Chirac, la negocierile care au condus la acordurile de la Grenelle dintre guvern, sindicate și patronate.

După ce Pompidou a devenit președintele Franței, Balladur l-a urmat la Palatul Élysée, unde a ocupat funcțiile de secretar general adjunct și, ulterior, secretar general al Președinției.

Jacques Chirac avea să joace apoi un rol fundamental în revenirea sa în prim-planul politicii. În anii 1980, Chirac, aflat la conducerea dreptei gaulliste, l-a readus pe Balladur în viața politică și l-a numit ministru al Economiei.

După realegerea lui François Mitterrand pentru un al doilea mandat prezidențial, în 1988, dreapta a pierdut alegerile legislative.

Situația s-a inversat însă în 1993.

Victoria dreptei la alegerile legislative l-a obligat pe președintele socialist să accepte o nouă perioadă de coabitare. Jacques Chirac nu a dorit să revină la Matignon și i-a cedat funcția de prim-ministru lui Balladur.

Deși imaginea sa publică era cea a unui politician rezervat, cu un stil sobru și uneori perceput drept distant, Balladur a devenit un premier popular. Popularitatea avea să-i alimenteze cea mai mare ambiție politică: președinția Franței.

Prietenia cu Jacques Chirac s-a transformat într-o luptă pentru Palatul Élysée

Relația dintre Édouard Balladur și Jacques Chirac avea să ofere unul dintre cele mai dramatice episoade ale carierei sale. Cei doi fuseseră apropiați timp de decenii, Chirac vorbind despre Balladur drept „prietenul de 30 de ani”.

În ianuarie 1995, susținut de popularitatea de care se bucura ca premier și de o parte importantă a dreptei franceze, inclusiv de Nicolas Sarkozy, Balladur și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale.

Pentru o perioadă îndelungată, sondajele îl indicau drept favorit.

Campania a schimbat însă raportul de forțe.

Sprijinul pentru Balladur s-a diminuat, iar Jacques Chirac a reușit să se califice în turul al doilea, unde l-a învins pe socialistul Lionel Jospin și a devenit președintele Franței.

Pentru Balladur, înfrângerea din 1995 a reprezentat practic sfârșitul ambițiilor politice la nivel național. Pentru dreapta franceză, confruntarea dintre cei doi vechi prieteni a lăsat răni politice care au persistat ani întregi.

Mult după retragerea sa din prima linie, numele fostului premier avea să revină în atenția publică într-un dosar privind suspiciuni de finanțare ocultă a campaniei prezidențiale din 1995, prin comisioane asociate unor contracte de armament cu Pakistanul.

Édouard Balladur a fost achitat în 2021 de Curtea de Justiție a Republicii. Fostul său ministru al Apărării, François Léotard, decedat ulterior, a fost însă condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.