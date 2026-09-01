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Mario De Mezzo îl pune în dificultate pe Nicușor Dan. „Dacă Grindeanu face majoritate cu AUR, ce face președintele care numea AUR partid extremist?”

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Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, primarul PNL din Slatina, Mario De Mezzo, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru mesajele transmise în campania electorală la adresa AUR. Edilul a susținut că șeful statului s-ar putea afla într-o situație contradictorie dacă PSD ar ajunge să formeze un guvern susținut de AUR, după ce în campanie a prezentat partidul drept unul extremist și apropiat de Rusia. Urmărește emisiunea live aici.

Mario De Mezzo vede un guvern format din PSD și AUR

Mario De Mezzo consideră că formarea unui guvern este dificilă în actualul context politic și vede drept una dintre variantele posibile o majoritate PSD susținută de AUR. Edilul susține însă că o astfel de soluție l-ar pune pe Nicușor Dan într-o situație contradictorie față de poziția pe care a avut-o în timpul campaniei electorale.

Primarul Slatinei a pus sub semnul întrebării și modul în care Nicușor Dan își construiește în prezent mesajul politic, în condițiile în care acesta solicită ca viitorul premier să îi prezinte o majoritate parlamentară.

„Matematica arată că e aproape imposibil să se facă un guvern. Din două motive. Singura soluție pe care eu o văd, sau logica pe care eu o văd, este ca PSD să facă un guvern susținut de AUR, însă aici ar avea domnul președinte un conflict. Pentru că dumnealui s-a luptat cu AUR în campanie, mesajul a fost: «Candidez ca să nu ajungă țara pe mâna extremiștilor, candidez ca să nu ajungă țara pe mâna rușilor». Ăsta a fost mesajul lui public.

Nicușor se încurcă la fel ca USR-ul în propria comunicare, pentru că el vine și spune că vrea să vină un premier care să-mi prezinte o majoritate. Și dacă Grindeanu vine mâine și spune: «Da, facem o majoritate cu AUR», ce face Nicușor Dan? Zice: «Bine»?

Eu vorbesc ipotetic, încercând să pun întrebarea din punctul de vedere al președintelui țării, care a candidat împotriva unui mesaj că AUR e un partid extremist. Vine și spune că AUR nu mai e un partid extremist? AUR nu mai e partidul rușilor?”a susținut Mario de Mezzo, primarul PNL din Slatina.

Consilierul prezidențial Eugen Tomac e convins că Nicușor Dan anunță un premier pe 1 septembrie

Consilierul prezidențial Eugen Tomac a anunțat în urmă cu o săptămână că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala criză politică. Acesta este convins că Nicușor Dan va desemna, în luna septembrie, o persoană pentru funcția de premier, după o nouă rundă de discuții cu partidele politice. Tomac le cere formațiunilor politice să ajungă la un acord și să pună interesele țării înaintea disputelor dintre ele.

„Eu sper ca începutul acesta de toamnă să ne regăsească pe toți într-o formulă mult mai rezonabilă din punct de vedere al negocierilor politice, și aici mă refer evident la partide. Cred că suntem în fața unei situații care obligă partidele să pună pe primul loc România și cetățenii români”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a spus că, până în prezent, partidele s-au concentrat prea mult asupra propriilor interese. El a subliniat că românii merită să primească un răspuns din partea partidelor cu privire la criza politică prin care trec. Consilierul prezidențial a mai afirmat că, în urma discuțiilor pe care le-a avut în ultima perioadă cu mai mulți lideri politici, este optimist că va putea fi găsită o formulă care să asigure majoritatea necesară în Parlament.

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