Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți

Nu puțini sunt românii care, după ce își cumpără o mașină la mâna a doua, descoperă ulterior că au fost păcăliți, plătind mai mult decât face autoturismul. Fie kilometrajul a fost „cosmetizat”, fie există daune importante, mascate de aspectul îngrijit al vehiculului.

Conferențiarul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, din Iași, atrage atenția asupra capcanelor pe care vânzătorii de auto second-hand le întind cumpărătorilor, scrie Ziarul de Iași.

Kilometrajul „aranjat”, cea mai frecventă înșelătorie

Pentru a evita surprizele neplăcute, el oferă și câteva sfaturi binevenite.

Când vorbim de păcăleli, cea mai des întâlnită rămâne modificarea kilometrajului. O mașină „rulată” mult și căreia i s-au tăiat zeci de mii de kilometri din bord se vinde mai scump. Iar cumpărătorul o ia la pachet cu probleme serioase: uzură avansată a pieselor și un consum crescut de carburant, fără a mai vorbi de riscul real pentru siguranță.

„În cazul polițelor de asigurare, noul proprietar va plăti un preț mai mare, consecință a unui kilometraj mai redus. Cumpărarea unei mașini cu kilometraj fraudat prezintă probleme cu asigurarea, deoarece implică furnizarea unei citiri false a kilometrajului, ceea ce poate duce la respingerea cererii de despăgubire, anularea poliței sau anularea acesteia dacă asigurătorul descoperă discrepanța.

Însă, dintre toate consecințele negative ale fraudării odometrului, cea mai gravă este legată de afectarea siguranței conducătorului auto și a pasagerilor în trafic, tocmai ca urmare a problemelor tehnice ce pot apărea cu o probabilitate mult peste cea preconizată de noul proprietar”, atrage atenția conf. dr. ing. Radu Drosescu, din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere al TUIASI.

