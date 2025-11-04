Prima pagină » Actualitate » Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți

Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți

04 nov. 2025, 13:04, Actualitate
Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți
Cum să ne ferim de țepele samsarilor de mașini

Nu puțini sunt românii care, după ce își cumpără o mașină la mâna a doua, descoperă ulterior că au fost păcăliți, plătind mai mult decât face autoturismul. Fie kilometrajul a fost „cosmetizat”, fie există daune importante, mascate de aspectul îngrijit al vehiculului.

Conferențiarul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, din Iași, atrage atenția asupra capcanelor pe care vânzătorii de auto second-hand le întind cumpărătorilor, scrie Ziarul de Iași.

Kilometrajul „aranjat”, cea mai frecventă înșelătorie

Pentru a evita surprizele neplăcute, el oferă și câteva sfaturi binevenite.

Când vorbim de păcăleli, cea mai des întâlnită rămâne modificarea kilometrajului. O mașină „rulată” mult și căreia i s-au tăiat zeci de mii de kilometri din bord se vinde mai scump. Iar cumpărătorul o ia la pachet cu probleme serioase: uzură avansată a pieselor și un consum crescut de carburant, fără a mai vorbi de riscul real pentru siguranță.

„În cazul polițelor de asigurare, noul proprietar va plăti un preț mai mare, consecință a unui kilometraj mai redus. Cumpărarea unei mașini cu kilometraj fraudat prezintă probleme cu asigurarea, deoarece implică furnizarea unei citiri false a kilometrajului, ceea ce poate duce la respingerea cererii de despăgubire, anularea poliței sau anularea acesteia dacă asigurătorul descoperă discrepanța.

Însă, dintre toate consecințele negative ale fraudării odometrului, cea mai gravă este legată de afectarea siguranței conducătorului auto și a pasagerilor în trafic, tocmai ca urmare a problemelor tehnice ce pot apărea cu o probabilitate mult peste cea preconizată de noul proprietar”, atrage atenția conf. dr. ing. Radu Drosescu, din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere al TUIASI.

Citește aici despre ce trebuie verificat înainte de a cumpăra o mașină second-hand.

Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Tinerii au tot mai multe probleme de memorie, indică date alarmante
CULTURĂ Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti, în această toamnă. Spectacolul „MIHAI ȘI MIHAELA”, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de Adrian Fetecău
13:27
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti, în această toamnă. Spectacolul „MIHAI ȘI MIHAELA”, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de Adrian Fetecău
EXTERNE Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
13:25
Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
NEWS ALERT Bolojan nu mai vrea să participe deloc la “Ora Premierului”. Pretinde că nu are timp, dar azi a fost la ședința PNL din… Parlament. Gândul publică invitația trimisă premierului
13:18
Bolojan nu mai vrea să participe deloc la “Ora Premierului”. Pretinde că nu are timp, dar azi a fost la ședința PNL din… Parlament. Gândul publică invitația trimisă premierului
EXTERNE Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish
13:01
Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish
EXTERNE Alertă alimentară în Statele Unite. Șase oameni au murit din cauza unui focar național de listerioză. Ce alimente au consumat
12:41
Alertă alimentară în Statele Unite. Șase oameni au murit din cauza unui focar național de listerioză. Ce alimente au consumat