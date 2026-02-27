Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Cât de orb e Nicușor Dan în aprecierea Evenimentelor și Proceselor internaționale?

Ion Cristoiu: Cât de orb e Nicușor Dan în aprecierea Evenimentelor și Proceselor internaționale?

27 feb. 2026, 10:52, Pastila lui Cristoiu

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre faptul că Nicușor Dan este „orb” în aprecierea Evenimentelor și Proceselor internaționale.

„În mai multe ediții ale jurnalului meu video din ultima vreme m-am ocupat de o dezlegare a unei întrebări cruciale pentru istoria României, și anume dacă înainte de a accepta arbitrajul de la Viena, eu îi spun arbitraj deoarece Germania și Italia ne-au întrebat dacă vrem ca ele să arbitreze și Consiliul de Coroană a acceptat în noaptea de 29 spre 30 august 1940. Ce informații aveau cei din România, cei din Turcia, Carol al II-lea, mai precis care erau aprecierile în legătură cu ce are de gând să facă Germania, ce riscam dacă nu acceptam arbitrajul, am ajuns la concluzia că ai noștri habar nu aveau de adevăratele intenții ale Germaniei și s-a dovedit că puteam să  nu acceptăm arbitrajul pentru că la vreme respectivă Germania nu avea niciun interes să atace România, punea în pericol resursa de petrol din România și se pregătea, lua în calcul invadarea Uniunii Sovietice, pactul se dovedise scârțâitor în vara anului 1940. 

m-am ocupat de aceasta, am remarcat că înainte de a pleca la Washington, Nicușor Dan nu a avut o imagine reală, lucidă a atitudinii lui Trump față de el și România, altfel nu s-ar fi dus, mai precis România s-ar fi înscris în consiliul de Pace încă de la Davos, Trump a văzut un examen de loialitate cum e România. Are o relație deosebită tot ce s-a întâmplat acolo se constituie un eșec un dezastru, Nicușor umilit, România umilită. Trump a profitat de prezența lui Nicușor pentru a umili și a îi da semnalul că lucrurile nu stau așa bine în relația dintre cele două țări și atunci această problemă a analizei, a aprecierilor în legătură cu multe realități ale lumii de azi”, a spus Ion Cristoiu.

„Și în alte domenii, Nicușor Dan este orb”

„La fel, dacă în cazul lui Trump a fost îmbrobodit, ambasadorul de la Washington a trimis semnale false și acum Nicușor știe adevărata atitudine se ridică întrebări în legătură cu alte evenimente ale lumii contemporane. Cel mai important dacă la nivelul președinției o analiză lucidă a stadiului războiului din Ucraina. Nicușor spune ați văzut, ce face el în declarații, ne interesează dacă are o analiză corectă a ce vrea Rusia și cum se va încheia, o analiza corectă a ce se va întâmpla în campania din Ungaria și rezultatul alegerilor, o estimare corectă a răspunsului dacă va ataca sau nu America lui Trump Iranul. Planurile cu Europa cu două viteze, o apreciere corectă, coaliția pentru voință, noi nu putem să spunem, dacă ne gândim la eșecul călătoriei în America, proasta estimare a relației cu America și în alte domenii Nicușor Dan este orb”, a încheiat publicistul. 

