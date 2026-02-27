Prima pagină » Actualitate » Bolojan a adoptat OUG-ul reducerii impozitelor, fără avize. Proiectul a fost atașat de alt OUG – SURSE

Luiza Dobrescu
27 feb. 2026, 10:42, Actualitate
Proiectul a fost deja citit pe bandă în ședință. OUG-ul privind reducerea impozitelor a fost adoptat - SURSE

Surse guvernamentale spun pentru Gândul că OUG-ul a fost deja citit pe bandă. Ședința de guvern nu s-a terminat încă.

Reducerea taxelor a fost adoptată.

Pentru persoanele cu handicap taxele ar urma să fie reduse cu 50%, dar cele care dețin case scumpe sau mașini de lux nu vor beneficia de această facilitate. Persoanele cu handicap accentuat vor avea reducere de 25%. De reducerea impozitelor vor beneficia și proprietarii caselor mai vechi de 50 de ani. 

Pentru mașini, taxele vor fi reduse doar dacă vehiculele au o capacitate cilindrică mai mică de 2000. 

SURSE - Bolojan forțează OUG-ul. Va fi citit „pe bandă” în ședința de guvern

În ședința de Guvern, OUG-ul privind reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap va fi introdus prin procedura de „citire pe bandă”. Asta înseamnă că ministrul care își asumă modificarea va lectura articolul în ședință, iar acesta va fi integrat într-un proiect de act normativ aflat deja pe ordinea de zi, potrivit surselor Gândul. Practic, o „portiță” pentru adoptarea mai rapidă și fără avize a proiectului.

Guvernul Bolojan va dezbate săptămâna viitoare modificările legislative care vizează anumite impozite impuse românilor. Este vorba despre  cota de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 și de peste 50 de ani şi despre reglementarea cotelor de reducere destinate impozitelor pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap. 

Proiectul de lege nu are avizele necesare, iar Consiliul Economic şi Social analizează încă textul de lege, fără să elibereze vreun aviz momentan. Motiv pentru care măsura respectivă nu va fi dezbătută în şedinţa de vineri, de la guvern, ci abia în aceea de săptămâna viitoare.

CES a întârziat avizele şi pentru reforma administraţiei, a amânat şi şedinţa de guvern cu aproape 2 ore pentru că nu se decidea ce aviz să dea, iar la final a eliberat unul negativ.

În ședința Coaliției de luni, 23 februarie, s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european, după cum transmitea PNL, printr-un comunicat.

Printre aceste măsuri se află şi cele două care vor fi luate în discuţie în şedinţa viitoare.

Cota de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 și de peste 50 de ani

Coaliția a agreat introducerea unor măsuri fiscale privind patrimoniul construit:

a) Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – aceasta va fi de 25%

b) Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – aceasta va fi de 15%

Reglementarea cotelor de reducere destinate impozitelor pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap

Coaliția a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.
Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja”, au mai transmis cei de la PNL.

