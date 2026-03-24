Profitul uriaș înregistrat de Revolut. A depășit deja 68 de milioane de clienți

La 10 ani de la lansare, Revolut este într-o continuă creștere și se îndreaptă cu pași repezi spre obiectul de a deveni prima bancă globală din lume.

În 2025, compania a avut profituri de 1,5 miliarde de euro, o creștere de 65% și a depășit 68 de milioane de clienți la nivel global, după ce în ultimul an fiscal a câștigat 16 milioane. Deja operează ca bancă în peste 30 din cele 40 de piețe unde este prezentă – Marea Britanie și Mexic fiind ultimele țări în care a atins această etapă importantă, relatează El Economista.

Veniturile grupului au ajuns la 5,3 miliarde de euro, o creștere de 46% față de 2014 , impulsionată de extinderea segmentului Revolut Business, care reprezintă acum 16% din veniturile totale. Neobanca oferă în prezent 11 linii de produse diferite, fiecare generând venituri de peste 115 milioane de euro.

Plățile cu cardul au crescut la 1,2 miliarde de euro, o creștere de 45% față de anul precedent, în timp ce veniturile din abonamente au ajuns la 828 de milioane de euro, reprezentând o creștere de 67%. Între timp, serviciile de administrare a averii au crescut la 775 de milioane de euro, o creștere de 31%, iar veniturile din tranzacțiile valutare au crescut cu 43%, ajungând la 708 milioane de euro.

„2025 a fost un alt an excepțional pentru Revolut. Am consolidat o afacere rezistentă și diversificată, capabilă să genereze profitabilitate la scară largă și să pună o bază solidă pentru următoarea noastră fază de creștere”, a declarat Nik Storonsky, cofondator și co-CEO al Revolut, potrivit sursei citate.

