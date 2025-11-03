Prima pagină » Actualitate » Revolut a început să blocheze conturile rușilor și belarușilor. Banca online se conformează ultimului pachet de sancțiuni al UE

Rene Pârșan
03 nov. 2025, 22:50, Actualitate
Revolut, banca online populară printre expații din Uniunea Europeană, a început să blocheze conturile cetățenilor ruși și belaruși. Potrivit companiei, măsura este un efort de a se conforma celui mai recent pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, adoptat pe 23 octombrie, relatează Meduza.

Această mișcare bruscă i-a făcut pe clienți să se chinuie să-și recapete accesul la bani. Iar cei care au încercat să prezinte dovada rezidenței în UE s-au confruntat cu probleme tehnice, rămânând fără acces la fonduri timp de zile întregi, preia Libertatea.

E-mail-ul Tomahawk

În noaptea de 31 octombrie, banca online Revolut a început să trimită e-mailuri clienților ruși, solicitând dovezi ale rezidenței valide în UE. Câteva minute mai târziu, mulți dintre utilizatori au primit un alt mesaj: conturile lor fuseseră blocate.

Al doilea e-mail menționa, de asemenea, că acordurile lor bancare cu Revolut vor fi reziliate pe 31 decembrie 2025. Restricțiile au vizat clienții care își deschiseseră conturile folosind permise de ședere UE sau vize de ședere pe termen lung.

Având conturile suspendate, aceștia nu mai puteau folosi cardurile, depune fonduri, retrage numerar de la bancomate sau transfera bani în alte conturi Revolut. Nu este clar câte persoane au fost afectate. Mediazona a raportat cel puțin cinci cazuri confirmate. Mai mulți clienți Revolut au declarat, de asemenea, pentru Meduza, BBC News Russian și publicația Volna că au primit notificări similare. Potrivit lui Zerkalo, cetățenii belaruși se confruntă cu aceeași problemă.

O problemă „tehnică”

Utilizatorii care au vorbit cu Volna au declarat că, începând cu 1 noiembrie, nici măcar cei cu permise de ședere valabile în UE nu au mai putut încărca documente pentru a restabili accesul la conturile lor. Asistența pentru clienți Revolut nu a răspuns prompt la momentul respectiv.

Ulterior, compania a recunoscut o problemă tehnică care a împiedicat temporar utilizatorii să trimită documente prin sistemul său. Revolut și-a explicat decizia ca pe un efort de a respecta sancțiunile internaționale impuse Rusiei din cauza invaziei continue a Ucrainei.

Într-o declarație oficială pentru BBC News Russian, compania a precizat: „În calitate de instituție financiară reglementată la nivel global, Revolut trebuie să respecte legile și reglementările privind sancțiuni ale Națiunilor Unite, Uniunii Europene, Regatului Unit, Statelor Unite, precum și toate celelalte legi și reglementări aplicabile în jurisdicțiile în care Revolut operează”.

În mesajele sale către clienți, Revolut a făcut referire la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, aprobat la sfârșitul lunii octombrie, precizând că acesta interzice companiei să furnizeze „servicii de plată sau servicii de monedă electronică” cetățenilor ruși și belaruși care nu dețin rezidența sau cetățenie în țările UE sau SEE sau în Elveția.

Planul blocului comunitar de a impune sancțiuni împotriva Rusiei, care ar afecta băncile din țări terțe, platformele cripto și monedele digitale, a fost anunțat încă din septembrie. Cu toate acestea, așa cum a menționat Deutsche Welle, nu au existat rapoarte despre restricții similare pentru clienții băncilor fizice din UE – ceea ce sugerează că acțiunile Revolut ar putea reflecta propria „interpretare” a sancțiunilor.

Fermoar la portofele

Revolut, o bancă multinațională cu sediul central la Londra, operează exclusiv online și nu are sucursale fizice. Cu toate acestea, reporterii de la The Bell au descoperit că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni ale UE extinde interdicția existentă a blocului comunitar privind furnizarea de servicii legate de criptomonede către ruși, prin adăugarea a două noi categorii: servicii de plată și servicii de monedă electronică.

Acest lucru sugerează, a concluzionat publicația, că mișcarea Revolut nu a fost arbitrară – și că alte servicii de plată europene ar putea urma exemplul în curând. Portofelele digitale nu s-au mai deschis Unii utilizatori de criptomonede s-au confruntat deja cu restricții similare. Andrei Avramenko, care administrează canalul Telegram OhMySwift, a scris că platforma de schimb de criptomonede Bybit a încetat să mai deschidă portofele pentru cetățenii ruși, citând experiențele unuia dintre urmăritorii săi.

Potrivit companiei, limitarea se aplică doar Bybit EU, platforma bursei pentru rezidenții Spațiului Economic European.

Interzis Revolut

Site-ul își listează serviciile ca fiind indisponibile cetățenilor din Afganistan, Belarus, Iran, Coreea de Nord, Rusia și Statele Unite. Între timp, canalul Telegram Nu che, narod, pognali!, axat pe călătorii, a raportat că bursa globală Bybit nu a impus restricții similare rușilor.

Site-ul său web precizează doar că serviciile nu sunt disponibile în teritoriile Ucrainei ocupate de Rusia. În seara zilei de 1 noiembrie, Novaia Gazeta Europe a relatat că unii utilizatori Revolut au reușit să își recapete accesul la conturile lor.

În alte cazuri, Revolut a restabilit parțial funcționalitatea pentru clienții care erau în curs de obținere a permiselor de ședere și au furnizat documentația relevantă.

