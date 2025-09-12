Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut

Istoria se repetă, an de an, în școala românească. Aceleași manuale vechi, rupte și prăfuite ajung în ghiozdanele copiilor. Și nu sunt vechi doar la propriu, ci și în teorie.

Elevi învață după manuale redactate în 2005 și li se tot promite că acest lucru s-ar putea schimba. Cel mai devreme, bobocii clasei a IX-a ar putea vedea manuale făcute după programe noi din anul școlar viitor, asta dacă Ministerul Educației va respecta calendarul.

Manualele pe care elevii le-au primit la început de an școlar arată deplorabil. Unele nu mai au coperți, altele au pagini lipsă. Părinții sunt revoltați. Pe grupuri, au postat sute de mesaje prin care își arată nemulțumirea.

Un părinte care vede un manual nou nici nu s-ar gândi că el a fost aprobat în anul 2006, iar copiii care vor învăța după el nici măcar nu erau născuți în acel moment.

De exemplu, manualul de psihologie, care ar trebui să fie destul de nou, dat fiind faptul că este o disciplină care se schimbă foarte des, a fost aprobat în anul 2004.

„Noi, părinții, niciodată nu am cerut un lux, ci mereu am cerut condiții decente. Asta înseamnă și manuale potrivite pentru copiii noștri și există situații inacceptabile unde elevii sunt obligați să învețe după manuale rupte, murdare sau texte și exemple care nu mai corespund realității”, a declarat pentru Digi 24 Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților.

„Profesorii sunt nevoiți să vină cu explicații suplimentare ca să putem înțelege ceva și de multe ori își pregătesc propriile materiale. La clasa mea, de exemplu, anul trecut am folosit manualele doar la geografie și la științe”, a precizat Ștefania Popa, reprezentant al elevilor.

„Manualul trebuie să fie gândit pentru elev, pentru ca el se învețe singur. Profesorul are rolul de motivare. Din păcate, modul în care au fost făcute manuale în România, de foarte mult timp, au fost gândite încetul cu încetul în sistemul unor instrumente mai degrabă pentru profesor, iar profesorul a devenit un felul de traducător autorizat a manualului, adică și apucă și explică elevului și scrie în manual”, a explicat Ovidiu Pânișoară, specialist în educație.

Din anul școlar 2026-2027, elevii ar putea începe cursurile cu manuale și programe noi.

FOTO – Captură video: Digi 24