Programul mall-urilor de Paște 2026. Singurul centru comercial deschis pe 12 aprilie

Programul mall-urilor de Paște 2026 aduce modificări clare în București. Aproape toate centrele comerciale își închid porțile în ziua de 12 aprilie. Există însă o excepție importantă pentru cei care lasă cumpărăturile pe ultima sută de metri.

Singurul mall deschis în ziua de Paște

Dacă vrei să ieși din casă pe 12 aprilie pentru cumpărături sau relaxare, opțiunile sunt extrem de limitate. Practic, un singur centru comercial rămâne deschis: AFI Cotroceni.

Aici, programul din ziua de Paște este redus. Magazinele funcționează între 14:00 și 22:00. În zilele anterioare, orarul este mai permisiv, dar pe 11 aprilie se scurtează (10:00 – 20:00).

Mall-ul încearcă să compenseze programul special cu activități pentru familii. Copiii pot participa la evenimente tematice:

  • „Atelierul lui Iepurilă” – 7 aprilie
  • „Colorează, decorează și distrează-te” – 8 aprilie (interval 14:00 – 18:00, acces gratuit în limita locurilor)

Programul mall-urilor de Paște 2026

Restul marilor centre comerciale merg pe varianta clasică: închid complet în ziua de Paște.

Printre acestea:

  • Băneasa Shopping City – închis pe 12 aprilie, program scurt pe 11 aprilie (10:00 – 19:00)
  • Promenada Mall – închis duminică, sâmbătă până la 18:00
  • Plaza România – închis pe 12 aprilie, program până la 18:00 pe 11 aprilie

Din 13 aprilie, toate revin la programul normal (în general 10:00 – 22:00).

Același scenariu și în alte centre comerciale

Modelul se repetă aproape identic în tot orașul:

  • ParkLake Shopping Center – închis pe 12 aprilie, program până la 20:00 în ajun
  • Sun Plaza – închis de Paște, program redus pe 11 aprilie (până la 18:00)
  • Veranda Mall – închis pe 12 aprilie, program până la 19:00 cu o zi înainte
  • București Mall Vitan – același tipar: închis duminică, program scurt sâmbătă

Atenție: anumite magazine mari sau ancore (ex: bricolaj, farmacii, cinema) pot avea program diferit.

Târguri și promoții înainte de Paște

Înainte de închiderea din 12 aprilie, mall-urile încearcă să atragă trafic prin evenimente și campanii:

  • Plaza România – târg de Paște (2-11 aprilie)
  • Sun Plaza – târg cu produse handmade (3-10 aprilie)
  • Veranda Mall – tombolă pentru cumpărături de minimum 300 lei

În paralel, Mega Mall mizează pe o campanie interactivă („Hunt Eggstra Prizes”), desfășurată între 4 și 11 aprilie, chiar dacă programul de Paște nu a fost confirmat complet.

