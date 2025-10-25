Informații pentru pelerini – Sfințirea picturii Catedralei Naționale – Duminică, 26.10.2025

– Toți pelerinii din eparhii trebuie să aibă la ei un act de identitate. Fără acesta nu se poate intra.

– Toți pelerinii din eparhii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica accesul pe esplanadă.

– Pelerinii din eparhii nu vor avea acces cu următoarele lucruri: arme albe (cuțit, briceag etc), obiecte înțepătoare și tăioase, substanțe stupefiante, elemente pirotehnice (petarde, artificii etc), scaune pliabile, sticle din sticlă.



– Pelerinii pot avea la ei un bagaj mic, care va conține: o sticlă de apă și haine adaptate pentru condițiile atmosferice.

– Persoanele care iau medicamente să aibă la ei doar doza pentru ziua respectivă. Dacă medicamentele au un regim special, să aibă la ei rețeta.

– În curtea Catedralei Mântuirii Neamului, pe esplanadă, se va staționa în zona în care a fost repartizată eparhia. Acel spațiu este îngrădit cu garduri. Accesul se va face doar pe rutele indicate.

– Nu este permisă trecerea cu aparate de fotografiat sau alte dispozitive, în afară de telefon. Deoarece la eveniment va fi prezent SPP-ul, aceste reguli sunt obligatorii, iar încălcarea lor duce la interzicerea accesului în interiorul esplanadei!



– Pe esplanadă, în spatele porticurilor, se află toaletele ecologice.

– Pe esplanadă există un punct de prim ajutor și standuri cu obiecte bisericești.

– Pelerinii nu au acces, în timpul slujbei, în Catedrală.

– Pelerinii nu au voie să se deplaseze în alte zone decât cele în care au fost repartizați să stea.

– Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului începe la ora 10:30 și se termină la 12:30.

– Nu se va face împărtășirea niciunui pelerin din eparhii după terminarea Sfintei Liturghii.

– Se va acorda, după terminarea Sfintei Liturghii, anafură, apă și un sandviș fiecărui pelerin din eparhie.

– Intrarea la închinare în Sfântul Altar se va realiza în următoarea ordine: întâi vor intra invitații oficiali (3000 persoane), apoi grupurile organizate din eparhii (9000 persoane), în ordinea în care sunt mai aproape de treptele Catedralei.

Surse foto: Mediafax foto / Basilica.ro

