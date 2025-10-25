Prima pagină » Actualitate » PROGRAMUL oficial al Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Tot ce trebuie să știe pelerinii despre programul de mâine

PROGRAMUL oficial al Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Tot ce trebuie să știe pelerinii despre programul de mâine

Bianca Dogaru
25 oct. 2025, 12:42, Actualitate
PROGRAMUL oficial al Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Tot ce trebuie să știe pelerinii despre programul de mâine
Informații pentru pelerini – Sfințirea picturii Catedralei Naționale – Duminică, 26.10.2025

– Toți pelerinii din eparhii trebuie să aibă la ei un act de identitate. Fără acesta nu se poate intra.
– Toți pelerinii din eparhii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica accesul pe esplanadă.
– Pelerinii din eparhii nu vor avea acces cu următoarele lucruri: arme albe (cuțit, briceag etc), obiecte înțepătoare și tăioase, substanțe stupefiante, elemente pirotehnice (petarde, artificii etc), scaune pliabile, sticle din sticlă.


– Pelerinii pot avea la ei un bagaj mic, care va conține: o sticlă de apă și haine adaptate pentru condițiile atmosferice.
– Persoanele care iau medicamente să aibă la ei doar doza pentru ziua respectivă. Dacă medicamentele au un regim special, să aibă la ei rețeta.
– În curtea Catedralei Mântuirii Neamului, pe esplanadă, se va staționa în zona în care a fost repartizată eparhia. Acel spațiu este îngrădit cu garduri. Accesul se va face doar pe rutele indicate.
– Nu este permisă trecerea cu aparate de fotografiat sau alte dispozitive, în afară de telefon. Deoarece la eveniment va fi prezent SPP-ul, aceste reguli sunt obligatorii, iar încălcarea lor duce la interzicerea accesului în interiorul esplanadei!


– Pe esplanadă, în spatele porticurilor, se află toaletele ecologice.
– Pe esplanadă există un punct de prim ajutor și standuri cu obiecte bisericești.
– Pelerinii nu au acces, în timpul slujbei, în Catedrală.
– Pelerinii nu au voie să se deplaseze în alte zone decât cele în care au fost repartizați să stea.
– Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului începe la ora 10:30 și se termină la 12:30.
– Nu se va face împărtășirea niciunui pelerin din eparhii după terminarea Sfintei Liturghii.
– Se va acorda, după terminarea Sfintei Liturghii, anafură, apă și un sandviș fiecărui pelerin din eparhie.
– Intrarea la închinare în Sfântul Altar se va realiza în următoarea ordine: întâi vor intra invitații oficiali (3000 persoane), apoi grupurile organizate din eparhii (9000 persoane), în ordinea în care sunt mai aproape de treptele Catedralei.

Surse foto: Mediafax foto / Basilica.ro

