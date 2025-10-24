Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat vineri, în jurul orei 13:00, pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală.

Patriarhul Bartolomeu I a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, Episcopul Visarion al Tulcii, Episcopul Siluan al Ungariei și Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, anunță basilica.ro.

La aeroport au mai fost prezenți Ciprian Olinici, secretarul de stat pentru culte, Evangelia (Lili) Grammatika, ambasadorul Greciei în România și părintele Michael Tița, vicar al Arhiepiscopie Bucureștilor.

După declarațiile de presă din Salonul Prezidențial al aeroportului, Sanctitatea Sa, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-au îndreptat spre Catedrala Patriarhală, unde va fi oficiat un Te Deum.

Patriarhul Ecumenic se află în țara noastră pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale, în data de 26 octombrie. Aceasta este a 11-a vizită a Sanctității Sale în România.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Foto: Basilica.ro