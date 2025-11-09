Prima pagină » Actualitate » Proiect de lege. Femeile divorțate și-ar putea păstra numele de cununie fără consimțământul soțului

Proiect de lege. Femeile divorțate și-ar putea păstra numele de cununie fără consimțământul soțului

09 nov. 2025, 18:14, Actualitate
Proiect de lege. Femeile divorțate și-ar putea păstra numele de cununie fără consimțământul soțului
Foto Ilustrativ

În cazul unui divorţ, soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, potrivit unui proiect de lege co-iniţiat de deputaţii USR Pollyanna Hangan şi Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu. Iniţiatorii arată că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri, fără schimburi inutile de acte şi dovada gradului de rudenie cu proprii copii iar măsura îi va ajuta inclusiv pe românii din Diaspora.

În forma actuală, Codul civil prevede că, în cazul unui divorţ, păstrarea numelui din timpul căsătoriei se poate face de către unul dintre soţi doar dacă celălalt soţ este de acord sau, în cazul unui refuz, dacă se pot proba în instanţă motivele temeinice care justifică menţinerea numelui dobândit la căsătorie.

”Cu alte cuvinte, menţinerea numelui în cazul unui refuz presupune acum proces, timp şi bani. Mai mult, Codul civil prevede că soţii pot apela la procedura divorţului în faţa ofiţerului de stare civilă sau în faţa notarului doar dacă există consens cu privire la numele pe care îl vor purta după divorţ”, precizează USR într-un comunicat.

Proiectul co-iniţiat de deputaţii USR Pollyanna Hangan şi Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu, corectează această situaţie, eliminând poverile birocratice puse pe umerii cetăţenilor români.

”În cazul soţiilor, păstrarea numelui din timpului căsătoriei, independent de voinţa celuilalt soţ, înseamnă birocraţie în minus şi mai puţine probleme administrative. Dacă îşi vor putea păstra numele şi nu sunt obligate să revină la numele anterior căsătoriei, ele nu vor mai trebui să-şi schimbe toate documentele (carte de identitate, paşaport, permis de conducere, semnături electronice, abonamente etc.)

Iar în cazul în care există copii, ele nu vor mai fi obligate să facă dovada gradului de rudenie cu aceştia, ceea ce înseamnă mai puţine complicaţii la şcoală, spital, vamă sau în alte situaţii”, menţionează USR.

Costuri și stres inutil

În prezent, aceste persoane se confruntă cu dificultăţi semnificative: chiar dacă divorţul a fost pronunţat legal în străinătate, autorităţile române solicită acordul fostului soţ pentru a recunoaşte dreptul de a păstra numele. Aceasta poate genera întârzieri, costuri suplimentare şi stres inutil, inițiatorul.

