Cel mai mare hotel din lume. Câte etaje și câte camere are

În prezent, cel mai mare hotel din lume este First World Hotel, situat în stațiunea Genting Highlands din Malaezia.

Are 7.351 de camere și este format din mai multe turnuri, cele mai înalte având 28 de etaje.

Unele surse menționează până la 36 de niveluri, dacă sunt incluse și etajele de parcare de la subsol).

Dar acest hotel este celebru și pentru fațada să vopsită în culori foarte vii, stil curcubeu.

Mai mult, clădirea deține titlul oficial în Guinness World Records pentru cel mai mare număr de camere dintr-o singură unitate hotelieră.

