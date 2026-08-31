Schimb de replici aprins în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” între primarul PNL din Slatina, Mario De Mezzo, și deputatul USR Remus Negoi. Cei doi au avut opinii diferite despre o posibilă intrare a USR la guvernare alături de PSD. Mario De Mezzo i-a cerut lui Remus Negoi să spună clar dacă Oana Țoiu ar putea face parte dintr-un guvern cu miniștri PSD. Urmărește emisiunea live aici.

Remus Negoi spune că USR nu va intra deloc cu PSD la guvernare

Mario De Mezzo a susținut că USR a fost ferm în a spune că nu mai face parte dintr-un guvern cu PSD și că nu mai participă la guvernare alături de social-democrați. Primarul municipiului Slatina este de părere că USR și-a schimbat retorica. De Mezzo consideră că Remus Negoi fie cunoaște noul punctaj de comunicare al partidului și s-a adaptat acestei schimbări, fie iese din linia de comunicare asumată public de USR și face notă distinctă.

Deputatul USR Remus Negoi a precizat că partidul își păstrează decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD. El i-a amintit lui Mario De Mezzo că a repetat acest lucru de două ori de la începutul emisiunii.

„Aș vrea să fac câteva precizări pentru că domnul De Mezzo e un simpatic. Aș vrea să-i reamintesc că am repetat de vreo două ori de la începutul emisiunii că ne păstrăm decizia. Nu cred că trebuia să mai repet că nu intrăm la guvernare cu PSD”, a susținut deputatul USR Remus Negoi.

Mario De Mezzo a insistat ca Remus Negoi să răspundă dacă Oana Țoiu rămâne ministru de Externe

Mario De Mezzo i s-a adresat insistent lui Remus Negoi și i-a cerut să precizeze clar dacă Oana Țoiu va face parte dintr-un guvern susținut de PSD sau în care vor exista miniștri social-democrați. Primarul Slatinei i-a cerut deputatului USR să ofere un răspuns clar și direct în privința acestei posibilități.

„Bine, atunci spuneți, domnule Negoi. Oana Țoiu nu va face parte dintr-un guvern în jurul PSD? Scoateți pe gură acum, domnule Negoi: Oana Țoiu nu va face parte dintr-un guvern în care vor fi miniștri PSD. Scoateți pe gură cu subiect și predicat”, i s-a adresat Mario De Mezzo lui Remus Negoi.

Remus Negoi i-a răspuns lui Mario De Mezzo că Nicușor Dan decide noii miniștri

Deputatul USR a susținut că partidul își păstrează decizia de a nu intra la guvernare cu PSD. El a precizat însă că decizia privind păstrarea Oanei Țoiu în viitorul Guvern îi aparține președintelui și depinde de noua componență a Executivului.

„Aici este clar, păi nici nu mai încape în discuție, nu vreau să mai repet și lucrul acesta. Haideți să recalibrăm discuția. Domnule De Mezzo, decizia e foarte limpede: nu intrăm cu PSD la guvernare. Decizia se respectă. Eu mă gândeam că pot răspunde într-un mod mai diplomatic. Dacă va numi sau va dori domnul președinte să o păstreze pe Oana Țoiu, am spus foarte clar, depinde de reconfigurația guvernului”, a relatat deputatul USR Remus Negoi.

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