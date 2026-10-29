George Simion insistă că se pregătește reținerea sa, pe modelul Georgescu: „Vor să mă aresteze”

Președintele AUR, George Simion, susține din nou că ar exista un plan pentru arestarea sa, după modelul aplicat în cazul lui Călin Georgescu. Într-un mesaj video adresat susținătorilor, liderul AUR afirmă că ar urma să fie vizat de presupuse înscenări, alături de mai mulți parlamentari ai partidului. Simion acuză ceea ce numește „sistemul” că încearcă să slăbească AUR și să îi îndepărteze pe susținătorii formațiunii de Călin Georgescu.

George Simion susține că presupusele acțiuni împotriva sa și a partidului au început după refuzul AUR de a susține învestirea Guvernului. Potrivit liderului formațiunii, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu ar face parte dintr-un plan mai amplu, care l-ar putea viza și pe el.

„Și a urmat arestarea lui Călin Georgescu. Nu le-a mers din prima. Vor să îl condamne, am spus asta de nenumărate ori, și vor să ne însceneze diferite lucruri și să ne aresteze și pe noi, pe mine, prima oară, și parlamentari AUR”, a declarat George Simion.

Simion susține că i s-ar pregăti o înscenare la Arestul Central

Liderul AUR a explicat și de ce nu a participat personal la manifestațiile organizate în fața Arestului Central, unde se află Călin Georgescu. Acesta afirmă că ar fi primit informații despre o presupusă provocare prin care ar putea fi asociat cu acte de violență sau chiar cu o tentativă de organizare a evadării fostului candidat prezidențial.

Potrivit lui Simion, scenariul ar presupune ca anumite persoane să arunce cu pietre și să simuleze o intrare în sediul arestului, pentru ca responsabilitatea să fie atribuită ulterior liderului AUR.

„Tocmai ca să prindă prezența mea acolo, să spună: «Simion a organizat totul. Ia uite, violentul Simion!»”, a afirmat acesta.

George Simion nu a prezentat, în mesajul video, dovezi care să confirme existența unui asemenea plan sau pregătirea unei acțiuni de reținere împotriva sa.

„Nu mă mișc nici dacă mă arestează”

În același mesaj, liderul AUR a insistat că nu intenționează să renunțe la conducerea partidului și că va continua să îl susțină pe Călin Georgescu, indiferent de eventualele măsuri luate împotriva sa.

„Mandatul meu este până în martie 2030 și nu mă mișc nici dacă mă arestează de acolo. Nu ne vom dezice de Călin Georgescu și vom fi alături”, a declarat George Simion.

Context: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Declarațiile liderului AUR vin după ce Curtea de Apel București a decis, miercuri, 28 octombrie, prelungirea cu încă 30 de zile a arestării preventive a lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat că ar fi implicat într-o înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Acuzațiile sunt cercetate de autorități, iar Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Deși Tribunalul București decisese anterior înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, Curtea de Apel a admis contestația procurorilor. Hotărârea este definitivă, iar măsura arestului preventiv a fost prelungită până pe 27 noiembrie 2026, inclusiv.