Prima pagină » Economic » Datele oficiale confirmă. Statul a pierdut aproape 800 de milioane de lei din blocajul industriei jocurilor de noroc

Datele oficiale confirmă. Statul a pierdut aproape 800 de milioane de lei din blocajul industriei jocurilor de noroc

Datele oficiale confirmă. Statul a pierdut aproape 800 de milioane de lei din blocajul industriei jocurilor de noroc
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Statul român înregistrează un minus de 750 de milioane de lei la veniturile din taxele aplicate jocurilor de noroc, potrivit datelor oficiale prezentate de Ministerul Finanțelor în proiectul rectificării bugetare pentru 2026, publicat joi, 29 octombrie. Diferența față de încasările programate apare pe fondul blocajului administrativ care afectează industria după modificările legislative introduse la începutul anului.

Cifrele publicate de Ministerul Finanțelor aduc în prim-plan consecințele bugetare ale contracției industriei jocurilor de noroc, într-un moment în care Guvernul încearcă să identifice resurse suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor urgente.

Potrivit documentelor care însoțesc rectificarea bugetară, încasările din taxele pentru jocurile de noroc sunt cu 0,75 miliarde de lei sub nivelul programat, respectiv cu 750 de milioane de lei mai mici decât estimările folosite la construcția bugetului.

Este una dintre cele mai importante abateri negative înregistrate la o categorie distinctă de taxe și vine într-un context în care operatorii din sectorul jocurilor de noroc reclamă de luni întregi dificultăți în obținerea autorizațiilor necesare funcționării.

Deși documentele oficiale confirmă deficitul de încasări, Ministerul Finanțelor nu precizează cât din această diferență este provocat direct de blocajul autorizărilor și cât poate fi explicat prin alți factori.

Blocajul din industria jocurilor de noroc, după modificarea legislației

Problemele au început după adoptarea OUG nr. 7/2026, prin care autoritățile locale au primit competența de a autoriza, restricționa sau interzice funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul localităților.

Așa cum relata Gândul încă din martie 2026, noua reglementare a introdus obligația operatorilor de a obține, pe lângă autorizațiile naționale, și aprobarea administrațiilor locale pentru desfășurarea activității.

Schimbarea legislativă a fost justificată prin necesitatea acordării unui rol mai important comunităților locale în limitarea efectelor sociale negative asociate jocurilor de noroc.

Aplicarea măsurii a generat însă dificultăți administrative. Numeroase primării nu au adoptat în termen regulamentele necesare autorizării, iar lipsa unor dispoziții tranzitorii a afectat posibilitatea operatorilor de a obține noi autorizații.

Dimensiunea blocajului a fost evidențiată și de datele prezentate de Profit.ro. La momentul analizei, doar 90 dintre aproximativ 3.100 de unități administrativ-teritoriale adoptaseră hotărârile necesare. Dintre acestea, 35 hotărâseră interzicerea activităților de jocuri de noroc, iar 55 permiteau desfășurarea lor.

În același timp, sumele datorate pentru autorizarea aparatelor de tip slot-machine au scăzut de la 485 de milioane de lei în perioada februarie–mai 2025 la 300 de milioane de lei în perioada similară din 2026. Diferența, de 185 de milioane de lei, reprezintă o diminuare de aproximativ 38%.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a confirmat, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, că a propus măsuri tranzitorii pentru depășirea blocajului, dar că soluțiile necesită intervenții legislative la nivelul autorităților centrale.

Rectificarea bugetară confirmă veniturile sub așteptări

Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că problemele de colectare nu se limitează la industria jocurilor de noroc.

Actualizarea prognozei bugetare, realizată pe baza încasărilor efective din primele nouă luni ale anului 2026, indică diferențe negative importante față de programul inițial:

  • 3,68 miliarde de lei în minus la accize, inclusiv ca efect al reducerii accizei la motorină;
  • 750 de milioane de lei în minus la taxele din jocurile de noroc;
  • 1,87 miliarde de lei în minus la veniturile nefiscale;
  • 4,58 miliarde de lei în minus la sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate, diferență corelată cu ritmul de execuție a proiectelor.

Aceste minusuri sunt compensate parțial de încasări peste program la alte categorii de venituri, inclusiv TVA, impozitul pe venit și impozitul pe profit.

Per ansamblu, proiectul rectificării prevede diminuarea veniturilor bugetului general consolidat cu aproximativ 4,7 miliarde de lei și majorarea deficitului nominal cu circa 3,5 miliarde de lei, în condițiile menținerii țintei de deficit la 6,2% din PIB.

O problemă fiscală pe care autoritățile trebuie să o clarifice

Deficitul de 750 de milioane de lei înregistrat la taxele din jocurile de noroc readuce în discuție impactul economic al modificărilor legislative adoptate la începutul anului.

Pentru industria de profil, cifrele reprezintă un argument în favoarea clarificării rapide a procedurilor de autorizare și a introducerii unor mecanisme tranzitorii care să permită funcționarea operatorilor ce îndeplinesc condițiile legale.

Pe de altă parte, autoritățile locale și susținătorii restricțiilor invocă necesitatea protejării comunităților de efectele negative ale jocurilor de noroc, obiectiv care trebuie evaluat separat de veniturile fiscale ale sectorului.

Cert este că, la momentul primei rectificări bugetare din 2026, statul estimează că va încasa cu 750 de milioane de lei mai puțin decât programase din taxele pentru jocurile de noroc

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FINANCIAR Elon Musk îi sfătuiește pe americani să nu mai economisească bani: „Nu vor mai conta odată cu apariția abundenței aduse de superinteligență”
19:31
Elon Musk îi sfătuiește pe americani să nu mai economisească bani: „Nu vor mai conta odată cu apariția abundenței aduse de superinteligență”
NEWS ALERT Rectificarea bugetară de urgență a Guvernului Niculescu. Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei, dar rămâne la 6,2% din PIB. Cine primește bani și ce ministere pierd fonduri
19:09
Rectificarea bugetară de urgență a Guvernului Niculescu. Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei, dar rămâne la 6,2% din PIB. Cine primește bani și ce ministere pierd fonduri
ULTIMA ORĂ Prima prognoză economică a Guvernului Luca Niculescu. Economia scade în 2026, dar anul viitor își revine spectaculos. Ce se întâmplă cu inflația, consumul și șomajul
18:40
Prima prognoză economică a Guvernului Luca Niculescu. Economia scade în 2026, dar anul viitor își revine spectaculos. Ce se întâmplă cu inflația, consumul și șomajul
EVENIMENT Stan Roberto, TECNIC, la conferința Gândul Euro Industry Summit: „O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”
17:22
Stan Roberto, TECNIC, la conferința Gândul Euro Industry Summit: „O infrastructură bine pusă la punct contribuie la creșterea economică în toate industriile”
EVENIMENT Lucian Mircescu, PPC România, la Gândul Euro Industry Summit: Rețelele electrice ale României, proiectate inițial pentru economia anilor ’80, trebuie modernizate pentru noile capacități de producție și consum
16:29
Lucian Mircescu, PPC România, la Gândul Euro Industry Summit: Rețelele electrice ale României, proiectate inițial pentru economia anilor ’80, trebuie modernizate pentru noile capacități de producție și consum
FLASH NEWS Luca Niculescu și Sorin Grindeanu, puși la masa de lucru de liderii tuturor confederațiilor sindicale la nivel național. Ce le solicită sindicaliștii
16:13
Luca Niculescu și Sorin Grindeanu, puși la masa de lucru de liderii tuturor confederațiilor sindicale la nivel național. Ce le solicită sindicaliștii
Mediafax
Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Cancan.ro
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
„Felicitări, campionule!”. Mii de români au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur după o glumă online
Mediafax
PRIMUL sondaj după instalarea guvernului Niculescu. AUR domină clasamentul, PSD recuperează teren
Click
Fostul milionar Irinel Columbeanu are pierderi de memorie, după cele 3 AVC-uri. Ion Cassian: „Sunt persoane de care nu-și amintește”
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Ce se întâmplă doctore
Accidentul feroviar din Spania: misterul celor 17 minute în care centrul de control nu a oprit trenul. Ce au dezvăluit înregistrările
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii au descoperit primul satelit natural dincolo de Sistemul Solar
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
REACȚIE Ministrul USR din Republica Moldova, Claudiu Năsui, omagiază PSD: „În ultimii zece ani, mai toate inițiativele politice au fost împreună cu social-democrații”
22:03
Ministrul USR din Republica Moldova, Claudiu Năsui, omagiază PSD: „În ultimii zece ani, mai toate inițiativele politice au fost împreună cu social-democrații”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 octombrie, de la ora 19.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 octombrie, de la ora 19.00
FLASH NEWS Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a decis retragerea cetățeniei pentru trei persoane. Două dintre acestea sunt acuzate că promovează ideologia Kremlinului
21:43
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a decis retragerea cetățeniei pentru trei persoane. Două dintre acestea sunt acuzate că promovează ideologia Kremlinului
EXTERNE Scurgere masivă de date în SUA. Informațiile despre peste 40.000 de angajați ai instituției care se ocupă de securitatea internă au ajuns pe internet
21:30
Scurgere masivă de date în SUA. Informațiile despre peste 40.000 de angajați ai instituției care se ocupă de securitatea internă au ajuns pe internet
ULTIMA ORĂ Celebra platformă de pariuri politice Polymarket a fost a fost ținta unui atac cibernetic. Un utlizator ar fi pierdut 800.000 de dolari
21:23
Celebra platformă de pariuri politice Polymarket a fost a fost ținta unui atac cibernetic. Un utlizator ar fi pierdut 800.000 de dolari
ALERTĂ Criză la Volkswagen. Grupul auto a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru. Planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri
21:21
Criză la Volkswagen. Grupul auto a înregistrat pierderi de 5,9 miliarde de euro, într-un singur trimestru. Planul de restructurare prevede 100.000 de concedieri

Cele mai noi

Trimite acest link pe