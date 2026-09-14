Proiectul de lege care ar reduce numărul parlamentarilor la 300, iniţiat de senatorul Corneliu Negru (AUR), a fost respins de Comisia Juridică

Senatorii din Comisia Juridică a Senatului s-au întrunit luni pentru dezbaterea unuia dintre proiectele de lege care vizează reducerea numărului de parlamentari la 300.

Este vorba despre cel iniţiat de senatorul AUR, Corneliu Negru, L354/2026.

Senatorii au adoptat un raport de respingere cu majoritatea abţineri şi doar 3 voturi pentru.

Textul de lege are ca termen de adoptare tacită data de 20 septembrie 2026.

„Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 100.000 de locuitori. Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 200.000 de locuitori. Numărul locuitorilor care se iau în calcul este conform populaţiei după domiciliu, raportat de lnstitutul National de Statistică în ultimul

Recensământ precedent anului în care au loc alegeri la termen”, este specificat propunerea iniţiatorului, senatorul AUR, Corneliu Negru.

La nivelul Camerei Deputaţilor, s-a solicitat înfiinţarea unui grup de lucru format din toate comisiile pentru a realiza o normă juridică acceptată de toţi actorii publici din actualul Parlament.

La Camera Deputaţilor mai sunt înregistrate alte 2 proiecte care vizează acelaşi obiect; reducerea numărului de parlamentari la 300, iniţiate de USR şi AUR.

Proiectul va merge la vot în plenul Senatului şi doar acesta poate decide dacă devine lege sau nu.