Ucraina ar putea obține o licență pentru producerea rachetelor destinate sistemelor de apărare aeriană Patriot, dar numai pentru o „versiune mai puțin avansată” a acestora, a declarat președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul Air Force One, relatează RBK-Ukraina.

Întrebat dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea obține o licență de producție pentru sistemele Patriot din partea Statelor Unite, Trump a dat un răspuns succint: „O versiune mai puțin sofisticată.”

Președintele SUA nu a precizat când ar putea fi luată o decizie finală cu privire la transferul licenței.

Președintele a precizat că o parte semnificativă a armamentului „de elită” al SUA a fost transferată anterior Ucrainei, însă acum Statele Unite își măresc stocurile.

„Avem un stoc mare de anumite tipuri de arme. Multe dintre ele, știți, sunt practic nelimitate. Avem un stoc foarte mare. În ceea ce privește armamentul de elită, o mare parte a acestuia a fost transferată Ucrainei, dar acum îl producem foarte repede. Îi mărim foarte repede stocurile. În acest moment, producem mai multe sisteme Patriot decât am produs vreodată. Și, vă spun, companiile nu doar lucrează ore suplimentare. Companii sunt literalmente create pentru a produce sisteme Patriot și alte sisteme. Patriot, THAAD, Tomahawk – companii sunt create. Deci, în loc să lucrăm doar ore suplimentare într-o singură companie foarte mare”, a declarat el.

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Pe 2 septembrie, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul poartă discuții cu Kievul privind acordarea de licențe pentru producerea de rachete destinate sistemelor Patriot.

În luna august, fostul trimis special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a explicat de ce Washingtonul amână transferul unei licențe de producție pentru sistemele Patriot.

Potrivit acestuia, chiar companiile din domeniul apărării, printre care și Lockheed Martin, se opun acestei măsuri, deoarece se tem că vor pierde controlul asupra tehnologiilor lor.

Tehnologia de top rămâne la americani

La începutul lunii septembrie, președintele SUA a distribuit un articol publicat de o publicație americană care prezenta o posibilă soluție la această problemă.

Autorii au propus ca Ucrainei să i se permită să producă o versiune mai puțin avansată a rachetelor de interceptare. Au fost menționate două tipuri de rachete ca posibile opțiuni.

Prima opțiune este PAC-3 Adapted Capability Effector, un interceptor mai ieftin produs de Lockheed Martin.

A doua opțiune este PAC-2 GEM-T, o rachetă mai veche produsă de Raytheon, a cărei producție pentru Ucraina a fost deja aprobată la o fabrică din Germania.

Pe 5 august, Financial Times a relatat că Trump a respins o cerere din partea lui Zelenski pentru câteva sute de rachete interceptoare Patriot, invocând stocurile limitate ale SUA din cauza propriilor nevoi ale Washingtonului în Orientul Mijlociu.

Pe 13 august, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a făcut apel la toate statele membre ale UE care dețin stocuri de rachete Patriot să le transfere Ucrainei. Pe 24 august, prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că intenționează să călătorească în Statele Unite în septembrie, alături de alți lideri ai UE, pentru a-l îndemna pe Trump să acorde Ucrainei acces la stocurile americane de rachete de interceptare înainte de iarnă.

Pe 25 august, Zelenski a declarat că Ucraina a primit deja un mic transport de rachete Patriot, rachete AIM pentru sistemele NASAMS și confirmarea privind mai multe sisteme de apărare aeriană Crotale și rachetele aferente.

Pe 7 septembrie, postul public de radio și televiziune ucrainean Suspilne a relatat, citând un oficial UE anonim, că Bruxellesul/Comisia Europeană a aprobat cererea Ucrainei de a achiziționa rachete Patriot folosind un împrumut de 90 de miliarde de euro (103,9 miliarde de dolari).

Pe 8 septembrie, s-a raportat că Regatul Unit va aloca 100 de milioane de lire sterline (134,8 milioane de dolari) pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei în această iarnă. Pachetul de ajutor militar va include rachete pentru sistemele Patriot.