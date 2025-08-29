Promovări în familia Miruță. La două luni după ce capul familiei a ajuns ministru, soția useristului este numită șefă la Spitalul din Târgu Jiu

Nevasta ministrului userist al Economiei, Radu Miruţă, medicul oftamolog Andreea Elena, a fost numită coordonator al Ambulatoriului Spitalului de Urgenţă din Târgu Jiu, la două luni după instalarea soțului în Guvernul Bolojan. Promovarea a fost confirmată de managerul spitalului Dumitru Vienescu. Decizia a fost luată în scopul de a fi eficientizată activitatea secției.

Rolul coordonatorului este de a aduce la cunoștința directorului managerial problemele care pot apărea pentru ca ele să fie rezolvate cât mai rapid, explică Vienescu. Noua funcție a Andreei Miruță nu va fi remunerată.

Funcția a fost ocupată până la pensionare de doctorul oftamolog Nițu. Andreea Elena Miruță este soția ministrului Economiei.

