Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026: chirie, facturi și mâncare

20 feb. 2026, 10:29, Actualitate
În 2026, viața în Constanța nu mai este chiar „ieftină”, dar încă rămâne sub nivelul din București sau Cluj-Napoca. Am adunat cele mai importante cheltuieli lunare pentru o persoană care stă singură, într-un apartament închiriat.

Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026

Chiria într-un apartament cu 2 camere costă în jur de 1.700 – 2.500 de lei, aceasta este mai ieftină în zonele precum Inel II sau Tomis Nord, dar mai scumpă în Faleza Nord sau Mamaia.

La chirie se mai adaugă și utilitățile: întreținere, curent, gaz sau internet. Media acestora este de aproximativ 600-800 de lei pe lună, iar pe timp de iarnă poate crește din cauza încălzirii.

În medie, o persoană cheltuie lunar între 1.200 și 1.500 de lei la supermarket pentru alimente și diverse produse, dacă adăugăm masa în oraș sau cafeaua, acestea costă în medie 40-60 de lei, deci se mai adaugă un buget de 500 de lei care acoperă ieșirile ocazionale.

În Constanța, un abonament lunar pentru toate liniile CT BUS, pentru transportul în comun, este de 125 de lei. Pentru cine are mașină proprie costurile diferă, combustibilul, dar și parcările, care în unele zone sunt taxate, pot ajunge la cel puțin 400-600 de lei.

Ultima categorie de cheltuieli ar fi cea legată de timp liber și sănătate. Un abonament la sală este în jur de 200-250 de lei, iar pentru ieșirile la film sau diverse activități mai adăugăm aproximativ 300 de lei.

Totalul pentru traiul pe o lună în Constanța ajunge la 4.750 – 7.000 de lei.

Sezonul estival crește și mai mult prețurile

În 2026, să trăiești în Constanța înseamnă să ai nevoie de un buget lunar de cel puțin 5.000 –7.000 de lei pentru un trai decent, dacă stai singur. Deși orașul rămâne mai accesibil decât București sau Cluj-Napoca, costurile nu mai sunt de ignorat, mai ales în sezonul estival, când chiriile și unele servicii cresc considerabil.

