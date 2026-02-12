Protest AUR în 500 de locuri din ţară. „Guvernul Bolojan trebuie să plece”/Reacţia guvernului: „Este parte a unui tratament neplacut”

Protestul AUR, organizat pe scările Tribunalului Bucureşti, a adunat câteva zeci de persoane care vor protesta timp de 12 minute împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan.

„Să plece hoţii, să vină patrioţii!”, „Bolojan demisia” „Jos taxele” sunt câteva dintre scandările manifestanţilor.

La Tribunalul Bucureşti s-a judecat joi contestaţia consilierilor AUR împotriva taxelor mărite. Sunt sute de localităţi în care au loc manifestaţii de acest gen. „Guvernul Bolojan trebuie să plece” şi „Vrem alegeri libere!” mai strigă cei prezenţi la protest.

AUR: „Proteste în peste 500 de locații din țară împotriva taxelor Guvernului Bolojan”

Mii de români au fost în stradă astăzi în peste 500 locații din țară pentru a protesta împotriva taxelor și impozitelor locale majorate de Guvernul Bolojan, dar și față de noul pachet de măsuri fiscale pregătit de Executiv.

Nemulțumirea oamenilor a cuprins atât Bucureștiul, unde au fost proteste în fața Tribunalului București și în Piața Victoriei, cât și orașe precum Constanța, Curtea de Argeș, Drobeta Turnu Severin, Motru, dar și locații din străinătate.

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a declarat în fața Tribunalului București că mesajul românilor este unul clar: austeritatea nu înseamnă jefuirea oamenilor de banii lor.

„Nu suntem doar noi aici, sunt sute de localități în România în care românii spun acestei guvernări că așa nu se mai poate. Poporul vrea o reașezare a puterii politice. Guvernarea de astăzi nu are nicio treabă cu ceea ce dorește România. Au mărit taxele ilegal. Astăzi am avut proces și noi de asta am venit aici, în fața Tribunalului din Municipiul București, împotriva taxelor majorate. Guvernul Bolojan nu mai trebuie să fie furios pe propriul său popor, pe care trebuie să îl conducă spre mai bine, nu să îl jefuiască la propriu de bani”, a declarat Mihai Enache.

La rândul său, liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că gradul de suportabilitate al românilor a fost depășit.

„Populația a obosit de atâta reformă, între ghilimele, atâta reformă haotică, că nu e reformă. Și gradul de suportabilitate al populației este extrem de important, iar guvernanții ar trebui să țină cont de acest lucru. S-a ajuns la limita de jos”, a spus senatorul AUR.

Cu puțin timp înainte de protest s-a încheiat primul termen al procesului intentat împotriva Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 514/23.12.2025, privind majorarea taxelor și impozitelor locale.

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat că, în opinia sa, acțiunea juridică a demonstrat elementele necesare pentru suspendarea hotărârii.

„Nu vreau să anticipez nimic, dar cred că am demonstrat toate elementele necesare pentru a se dispune suspendarea acestei hotărâri, pentru că într-adevăr este un caz bine justificat și că este vorba de o pagubă iminentă”, a declarat europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.

Acesta a precizat că demersuri similare au fost inițiate și în alte zone ale țării, subliniind amploarea contestării deciziilor administrative privind creșterea taxelor locale.

„Sunt mai multe sute de astfel de cereri făcute împotriva deciziilor UAT-urilor din țară. Cred că ne apropiem de cifra de 500. E adevărat însă că trebuie verificat caz cu caz, pentru că de fiecare dată competența aparține tribunalelor de circumscripție. Adică nu e curte de apel, care oricum sunt 15 în toată țara, este tribunal, deci trebuie să verificați în 40 de locuri din țară”, a mai afirmat Piperea.

Românii care au ieșit astăzi în stradă au anunțat că vor continua protestele împotriva guvernanților atât timp cât măsurile de austeritate care afectează categoriile vulnerabile vor fi menținute de Guvernul Bolojan care este pregătit să impună noi tăieri în Sănătate și Educație, a transmis AUR.

Poziţia Guvernului României referitor la protestele AUR

După şedinţa de guvern, de joi, purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu a declarat că noile măsuri fiscale sunt „parte dintr-un tratament neplăcut pe care România trebuie să-l parcurgă”.

„De principiu, şi premierul, şi guvernul sunt perfect constienţi că nu e o perioadă usorară. Este o perioadă dificilă, care presupune niste costuri, de la disconfort până la o anumită suferinţă.Este o perioadă necesară. Este parte a unui tratament, pe alocuri, neplacut, pe care România trebuie să-l parcurgă ca să ajungă la un echilibrui bugetar ca să ajungă la un echilibru sustenabil, sănătos. nimeni nu e fericit că există o tensiune în societate. Datoria pe care o are acest guvern este să scoată datoria la liman, indiferent de costul acestui lucru”, a declarat joi, Ioana Dogioiu, în cadrul brifiengului de după şedinţa de la guvern.

