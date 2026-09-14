O captură impresionantă de droguri, în valoare de 1,8 milioane de euro, a fost efectuată de autoritățile italiene dintr-un TIR condus de un șofer român și înmatriculat în România. Complexa operațiune de trafic de droguri mai includea un român, arestat de asemenea de carabinieri.

Polițiștii din Italia au găsit într-o mașină condusă de un român o captură impresionantă de stupefiante, cântărind aproximativ 200 de kilograme de droguri. Depozitul central al rețelei era amenajat în pivnița unui pensionar, relatează presa italiană.

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Bărbatul născut în România făcea parte dintr-o vastă rețea de traficanți care transporta astfel drogurile, scrie presa din Peninsulă.

Operațiune spectaculoasă a polițiștilor italieni

Operațiunea a avut loc în provinciile Monza-Brianza și Pavia și a demarat de la urmărirea în trafic a unui camion înmatriculat în țara noastră. Polițiștilor italieni acesta li s-a părut suspect și au pornit filajul.

La un moment dat, camionul a oprit lângă un depozit. Acolo, 3 bărbați, respectiv doi români și un italian, au fost surprinși în timp ce descărcau saci. Unul dintre români a pus mai multe genți în portbagajul unei mașini care a plecat în scurt timp. A fost oprit însă imediat, iar în autoturism polițiștii au găsit multe kilograme de hașiș.

De reținut că TIR-ul cu care se transporta marfa avea numere de România. Potrivit presei din Italia, citată de ȘtirileProTV, cei doi români ar fi implicați într-o rețea de trafic de droguri coordonată de doi italieni.

Românii riscă 6 ani de închisoare

În urma verificărilor meticuloase făcute de polițiști, au fost depistate alte sute de kilograme de droguri ascunse în pivnița unui bătrân. Acesta susținea că el știa că în sacii respectivi se află cacao. În același timp, anchetatorii au verificat depozitul și au mai probat existența altor kilograme de droguri. Erau ascunse inclusiv într-un frigider de mari dimensiuni. Depozitul îi aparținea italianului de 79 de ani.

În total, au fost confiscate aproximativ 520 de kilograme de hașiș, evaluate la aproape 2 milioane de euro. Potrivit presei italiene, cel puțin 10 persoane sunt cercetate în acest dosar.

Cei doi români, în vârstă de 32 și 46 de ani, aceștia au ajuns în custodia autorităților din Milano. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 6 ani de închisoare.