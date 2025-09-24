Prima pagină » Actualitate » PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps

PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps

Denis Andrei
24 sept. 2025, 09:34, Actualitate
PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps
Foto: Facebook

Angajații șantierului naval Damen Mangalia au protestat miercuri în fața Ministerului Economiei din București, reclamând situația dramatică a celui mai mare șantier naval din România. Sindicaliștii avertizează că unitatea este aproape de colaps, iar promisiunile de plată a salariilor restante sunt amânate deja de luni de zile.

Situația de la Damen Mangalia a ajuns într-un punct critic. Dacă în trecut șantierul naval angaja peste 10.000 de persoane, în prezent mai lucrează sub 1.000, iar mulți dintre specialiști au părăsit deja unitatea.

Sindicaliștii acuză că restanțele salariale depășesc 17 milioane de lei, în timp ce datoriile către stat se ridică la 83 de milioane de lei. În ultimul an, datoriile curente au crescut cu încă 161 de milioane de lei. Societatea DSMa, aflată în insolvență, reușește să plătească doar parțial salariile, din veniturile obținute prin reparațiile navelor.

„Situația a atins un punct critic: fiecare zi care trece fără să se ia decizii de către acționarii societății DSMa, inclusiv reprezentanții statului român în calitate de acționar majoritar, precum și fără o decizie politică pentru deblocarea situației și soluționarea crizei, reduc șansele de redresare a șantierului, aflat aproape de colaps.

Angajații nu mai pot suporta acest calvar care durează de peste un an, iar situația este disperată. Sunt ignorate apelurile anterioare adresate către autoritățile statului român Administrația Prezidențială, Guvernul României, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Ministerul Economiei și ministerele de resort. Autoritățile nu comunică ce intenții au cu cel mai mare șantier naval din România, un obiectiv strategic care nu mai pare a fi de interes național.

În lipsa unor informații oficiale și asumate de decidenți, pare că nu există nicio strategie sau un plan concret si coerent de redresare a șantierului … doar ignoranță, nepăsare și indiferență. Indiferența și lipsa de reacție a autorităților față de suferința angajaților și față de soarta întregii comunități din Mangalia este profund revoltătoare și inacceptabilă.

Această nepăsare nu doar că pune în pericol viitorul șantierului naval, dar afectează întreaga viață socială și economică a orașului, lăsând oamenii într-o stare de nesiguranță și frustrare continuă”, au transmis sindicaliștii.

Aceștia reclamă lipsa de reacție a autorităților, acuzând că statul român ignoră soarta unui obiectiv strategic.  Organizatorii protestului au transmis că orașul Mangalia suferă economic și social din cauza prăbușirii șantierului.

„Protestăm pentru că situația de la șantierul naval Damen Mangalia este critică și dramatică. Oamenii au ajuns în situații disperate, muncesc în condiții grele și sunt plătiți doar parțial.

Li s-a promis că, începând cu luna august 2025, se vor plăti drepturile salariale restante, însă acest lucru se amână de la o lună la alta, fără să se cunoască cu exactitate când vor fi achitate integral toate drepturi salariale restante ce se acumulează de la o lună la alta și începând cu ce dată vor primi salariile integral fără întârzieri.

Ca urmare a sesizărilor efectuate referitoare la neplata integrală a salariilor, inspectorii ITM Constanța au efectuat controale periodice la sediul societății DSMa și au stabilit măsuri obligatorii de plată a drepturilor salariale restante.

Societatea DSMa, aflată în insolvență, este în incapacitate de plată și din veniturile obținute din reparațiile navelor aflate în derulare, achită doar parțial drepturile salariale, acumulându-se lunar noi restanțe. Dispozițiile ITM sunt contestate în instanță”, mai reiese din comunicat.

