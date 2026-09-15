În ianuarie 2024, un om fără adăpost, Rhys Wynne-Jones, a intrat în biserica St. Mary din Penzance, UK, unde a cântat la pian, pe un frig de crăpau pietrele.

Interpretarea sa a piesei „Bohemian Rhapsody” din repertoriul nemuritorilor Queen a fost înregistrată de un voluntar și distribuită pe Facebook.

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Videoclipul a devenit viral și i-a schimbat viața lui Wynne-Jones.

Bărbatul stătea pe străzi de 10 ani și a venit la biserică, în căutarea unui adăpost.

St. Mary este una din bisericile „de noapte” ale Marii Britanii, care rămân deschise pentru oamenii vulnerabili.

După ce a vorbit cu voluntarii de acolo, tânărul de 34 de ani a întrebat dacă poate cânta la pian.

Muzica a fost un refugiu pentru artist, de ani de zile. Pianul i-a oferit lui Wynne-Jones prilejul de a transpune un moment unic. „Am foarte mult zgomot în cap, dar, când cânt la pian, mintea mea se liniștește, mă simt relaxat”, a spus bărbatul nevoiaș.

De la pianul din biserică la evenimente caritabile

Clipul a devenit viral și toți au vrut să afle cine este „pianistul din biserica de noapte”.

După ce Wynne-Jones a devenit cunoscut, acesta a primit mai multe oferte de a cânta la pian, la evenimente caritabile, unde a întâlnit staruri precum Ronnie Wood, Peter Andre și actori din serialul britanic EastEnders.

Nu a trecut mult timp și tânărul a început să cânte pentru alți oameni aflați în dificultate.

Ulterior, el a colaborat cu Peter Andre la un format TV pilot. În ciuda atenției primite, Wynne-Jones nu se definește drept un muzician profesionist sau o vedetă.

El vrea doar să strângă bani pentru cei nevoiași. „Îmi place să cânt la pian pentru cauze umanitare”.

În urma concertelor sale, artistul a strâns 40.000 de lire sterline.

Acum are acoperiș deasupra capului

După mulți ani de stat pe stradă, artistul locuiește acum într-un imobil Coastline Housing, din vestul Cornwall-ului.

Refugiul liniștit este tot ce își dorește. Acolo exersează la orga sa Roland, mănâncă și doarme, simțindu-se „acasă”.

„Durerea nu se termină doar pentru că ai o cheie de la casă”, mărturisește, însă, Wynne-Jones.

Nu este doar un pianist

Wynne-Jones nu este doar un excelent pianist. El poate spune pe de rost numele tuturor țărilor lumii și toate elementele din tabelul periodic al lui Mendeleev.

Sursa foto: Capturi YouTube