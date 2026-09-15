Papa Leon al XIV-lea a împlinit luni, 14 septembrie 2026, 71 de ani, iar la Vatican au sosit mesaje și urări din întreaga lume pentru primul pontif american din istoria Bisericii Catolice. Aniversarea îl găsește după un prim an de pontificat în care pacea, reconcilierea, unitatea creștinilor și demnitatea umană au devenit repere constante ale discursului său.

Cu ocazia aniversării, Președinția Conferinței Episcopale Italiene (CEI) i-a transmis Papei urările Bisericilor locale din Italia și i-a mulțumit pentru slujirea sa.

Sursa video – X/@CforCatholics

Episcopii italieni au evocat una dintre ideile asupra cărora Leon al XIV-lea a insistat de la începutul pontificatului: Evanghelia trebuie să rămână în centrul vieții Bisericii, iar credința să nu fie redusă la norme sau structuri, ci trăită ca o întâlnire personală cu Hristos, potrivit Vaticannews.va.

Mesajul CEI amintește și apelurile Papei pentru comunități misionare, parohii deschise și primitoare și mecanisme reale prin care credincioșii să participe la viața Bisericii.

Episcopii italieni au revenit și asupra mesajului transmis de Leon al XIV-lea duminică, la rugăciunea Angelus, punând în lumină legătura pe care pontiful o vede între iertare, reconciliere și pace.

Pacea, una dintre marile teme ale primului an de pontificat

Puține cuvinte au revenit atât de des în discursurile lui Leon al XIV-lea precum pacea. Direcția a fost vizibilă încă de la începutul pontificatului, când noul Papă a vorbit despre necesitatea unei păci „neînarmate și dezarmante”.

Mesajul nu a rămas izolat. Leon al XIV-lea a revenit asupra păcii și reconcilierii în discursuri, întâlniri oficiale și călătorii apostolice, într-un moment în care mai multe regiuni ale lumii sunt afectate de războaie și tensiuni geopolitice.

În primul an de pontificat, Papa a făcut referire la pace și reconciliere de peste 400 de ori, potrivit bilanțului prezentat cu ocazia aniversării sale. Alături de acestea au apărut constant alte teme care definesc până acum mesajul său: unitatea, dialogul, speranța și respectarea demnității fiecărei persoane.

Prima călătorie apostolică a lui Leon al XIV-lea l-a dus în Turcia și Liban.

La Niceea, în contextul împlinirii a 1.700 de ani de la primul Sinod Ecumenic, Papa a pus accentul pe unitatea creștinilor. În Liban, mesajul său s-a concentrat asupra dialogului și păcii într-o regiune profund marcată de conflicte.

Pontiful a devenit ulterior primul Papă care a vizitat Monaco și Algeria. La Annaba, vechiul Hippo Regius, a mers în locurile legate de Sfântul Augustin, personalitate cu o semnificație aparte pentru Leon al XIV-lea, provenit din Ordinul Sfântului Augustin.

Vizita din Spania a adus o altă premieră: Leon al XIV-lea a devenit primul Suveran Pontif care a susținut un discurs în fața Parlamentului spaniol.

Un alt moment simbolic al primului său an la conducerea Bisericii Catolice a venit pe 6 ianuarie 2026, când Papa a încheiat Jubileul început de predecesorul său, Papa Francisc, prin închiderea Ușii Sfinte a Bazilicii Sfântul Petru.

Inteligența artificială și demnitatea umană, în centrul primei enciclice

Primul an al pontificatului a arătat și preocuparea lui Leon al XIV-lea pentru una dintre marile transformări ale societății contemporane: dezvoltarea inteligenței artificiale.

În prima sa enciclică, Magnifica humanitas, Papa a abordat relația dintre progresul tehnologic și om, insistând asupra principiului că tehnologia trebuie să rămână un instrument aflat în slujba persoanei.

Mesajul său pune în centrul dezvoltării inteligenței artificiale demnitatea umană, libertatea, responsabilitatea și binele comun, într-o perioadă în care sistemele de IA capătă un rol tot mai important în economie, educație, muncă și viața socială.

Leon al XIV-lea a finalizat și Dilexi te, Exortația Apostolică începută de Papa Francisc și dedicată iubirii față de cei săraci.

Tema a revenit în mod concret în timpul vizitei efectuate în iulie la Lampedusa, unde Papa s-a întâlnit cu migranți și a readus în atenție situația oamenilor obligați să își părăsească țările în căutarea siguranței și a unei vieți mai bune.