Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine

Ruxandra Radulescu
14 aug. 2025, 10:29, Actualitate
Protestele din Novi Sad, Serbia, au luat o turnură dramatică, din cauza unor ciocniri violente între susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, și protestatarii antiguvernamentali. Poliția a fost nevoită să intervină pentru a pune capăt conflictului, izbucnit în contextul manifestațiilor ce se desfășoară de nouă luni în Serbia, după ce 16 persoane au murit când tavanul gării din Novi Sad s-a prăbușit. 

Manifestațiile zilnice, care au cuprins toată Serbia, după moartea a 16 persoane în urma prăbușirii acoperișului gării, proaspăt  renovate, din Novi Sad, în noiembrie anul trecut, au afectat popularitatea președintelui populist Aleksandar Vučić şi a partidului din care face parte, SNS, transmite Reuters.

Vučić a declarat în cadrul unei conferințe de presă, susținută miercuri seara că 16 polițiști şi aproximativ 60 de susținători ai SNS au fost răniţi în timpul protestelor recente din Novi Sad. Oficialul susține că această situație ar fi fost orchestrată de forțe străine neidentificate şi a promis arestări.

„Persoanele care au încălcat legea vor fi arestate. În această seară, am evitat un scenariu catastrofal planificat de cineva din străinătate”, a spus el.

Protestatarii acuză că au fost bătuți cu bâte de susținătorii președintelui

Postul privat de televiziune N1 a difuzat imagini dramatice din timpul protestelor în care artificii şi petarde erau aruncate asupra protestatarilor din Novi Sad din direcţia sediului SNS.

De asemenea, protestatari antiguvernamentali au fost filmați cu feţele însângerate și afirmau că ar fi fost atacați cu bastoane și bâte de susținătorii președintelui Vučić.

La Belgrad, poliţia a blocat accesul protestatarilor antiguvernamentali în zona unui parc din apropierea clădirii Parlamentului, unde susţinătorii lui Vučić şi-au instalat tabăra încă din luna martie. În alte zone ale capitalei, au avut loc ciocniri între manifestanții antiguvernamentali și ofițerii de poliție, care le-a blocat accesul la sediile locale ale SNS.

Protestatarii acuză guvernul de corupţie pentru prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad şi au cerut alegeri anticipate, cu scopul de a-l îndepărta pe Vucic şi partidul său de la putere după 13 ani.

Mai mult, studenţii, opoziţia şi organizaţiile de combatere a corupţiei l-au acuzat pe președintele sârb și pe aliaţii săi de legături cu crima organizată, violenţă împotriva rivalilor şi restricţionarea libertăţii presei.

Miercuri seara, studenţii care conduc protestele antiguvernamentale au protestat în faţa sediilor SNS din marile oraşe ale Serbiei, inclusiv la Belgrad, Novi Sad, Kragujevac, Cacak şi Niş, după ce mai mulţi protestatari au fost răniţi în ciocniri cu adepţii SNS în oraşul Vrbas, marţi seara.

FOTO: Profimedia

