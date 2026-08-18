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Mohammad Murad lansează o provocare pentru Bolojan, după o întrebare Gândul: 1 milion de euro pe loc. Deputatul AUR este sigur că premierul demis va da faliment

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
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Deputatul AUR Mohammad Murad a lansat marți o provocare pentru premierul demis Ilie Bolojan, pe care îl critică pentru măsurile economice adoptate în cursul mandatului. Omul de afaceri precizează că i-ar pune la dispoziție premierului demis un milion de euro pentru a demonstra că actualul climat economic din țară face dificilă dezvoltarea unei afaceri. „Vă garantez că peste un an de zile o să ne trezim că a pierdut banii sau mai sunt jumătate din ei”, a subliniat Murad.

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Mohammad Murad: „Astăzi, în România, nu se poate face o afacere”

„Eu aș face o provocare pentru domnul Bolojan. I-aș oferi un milion de euro. Să spună în ce cont dorește dânsul, împrumut de un an de zile, să facă afacerile pe care dorește el, să dea cui vrea banii respectivi, la ce firmă să dea, să anunțe și vă garantez că peste un an de zile o să ne trezim că a pierdut banii sau mai sunt jumătate din ei”, a declarat Mohammad Murad pentru Gândul.

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Întrebat de Gândul cum au afectat măsurile economice din 2026 afacerile din turism, deputatul AUR a susținut că sectorul traversează o perioadă dificilă, pe fondul scăderii consumului și al stării de incertitudinii resimțite de populație. El a subliniat că scăderea se resimte nu doar pe litoral, ci în industria turismului la nivel național.

„Eu vă spun că este foarte interesant. De exemplu, în luna iunie cifrele erau o sub jumătate, în iulie a fost un pic mai ok, dar sub anul trecut și am simțit așa din partea oamenilor (…) Dacă scade consumul, scade consumul peste tot. Oamenii au început, în afară de faptul că poartă grija că poate mâine va fi mai rău, iar turismul nu este un produs de larg consum. Turismul este un produs, într-un fel sau altul, de lux, cum ar veni. Adică, dacă termini de cumpărat mâncare pentru copiii, medicamente și rămân bani, pleci în vacanță. Și atunci se vede foarte clar că scăderea pe care a avut-o litoralul față de anul trecut. Și nu numai litoralul, adică pensiunile. În toată țara avem scădere și chiar a zis domnul Grindeanu lucrul ăsta: suntem la jumătate față de anul trecut”, a spus Murad.

Sursa foto: partidulaur.ro

„L-am văzut pe domnul Bolojan (…) De ani de zile l-am lăudat pe domnul Bolojan și chiar din postura de candidat AUR spuneam: «M-aș bucura să fie toată țara cum e Oradea». Dar m-a șocat faptul că, atunci când a ajuns acea persoană (n.red. Ilie Bolojan) care credeam că știe să facă o construcție (…) îmi dau seama, de fapt, că este o persoană care știe doar să cheltuie bani dacă are. (…)  Domnul Bolojan e o persoană care nu e de acord cu o idee care vine din altă parte decât de la el. I-am arătat pe hârtie. A vrut să pună de 21% TVA la Horeca. I-am zis: «Domnule, uitați-vă bine la mine, în două luni de zile se închid toate restaurantele și cafenelele în București și în România».

Domnul Bolojan este o persoană care poate aduna cifre ca să vorbească de economie, dar economia nu înseamnă cifre, este o stare de emoție, un climat. Ca să cheltui banii trebuie să te simți bine. Și când vezi în fiecare zi știri negative, că ba avem drone, ba inundații, ba nu mai avem curent, ba nu mai avem apă, secete, toate se duc către o frică care se instalează, încât omul să nu mai consume”, a adăugat el.

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