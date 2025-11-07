Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „Așteptam de 10 ani această invitație”

🚨 Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „Așteptam de 10 ani această invitație”

Ruxandra Radulescu
07 nov. 2025, 13:04, Actualitate
Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii:
13:24

Victor Ponta: "Așteptam de 10 ani această invitație"

Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii. „Așteptam de 10 ani această invitație”,a precizata fostul lider al formațiunii.

Acesta s-a arătat încrezător în ciuda scăderii în sondaje a PSD-ului.

13:04

Marcel Ciolacu: "USR trebuie să plece din această coaliție"

Înaintea de începerea evenimentului, Marcel Ciolacu l-a felicitat pe liderul interimar Sorin Grindeanu pentru „echipa tânără” pe care și-a ales-o. În ceea ce privește coaliția de guvernare, Ciolacu a declarat foarte ferm că: „USR trebuie să plece”

„Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această coaliție”, a transmis Ciolacu.

Victor Ponta, fost premier și fost lider al social-democraților, a fost invitat la Congresul Partidului Social Democrat unde a comnetat scăderea PSD-ului în sondajele despre intenția de vot.

„Așteptam de 10 ani invitația. Am învățat de la domnul Iliescu și de la domnul Năstase să fie răbdător”

Referitor la scăderea în sondaje a social-democraților, Victor Ponta a precizat că printre cei peste un milion de cetățeni chestionați, au existat și „votanți PSD”.

Citește și

SPORT Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!”
13:00
Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!”
FLASH NEWS Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut”
12:42
Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut”
SPORT CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană
12:30
CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României. Nu s-a stabilit data
11:59
Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României. Nu s-a stabilit data
POLITICĂ Președintele Nicușor Dan nu susține creșterea salariului minim: „Mărirea poate să scoată o grămada de firme de pe piață”
11:50
Președintele Nicușor Dan nu susține creșterea salariului minim: „Mărirea poate să scoată o grămada de firme de pe piață”
ULTIMA ORĂ Maia Sandu a oferit „Ordinul Onoarei” pentru președintele Federației de Judo din Moldova, inculpat într-un dosar penal. Care a fost justificarea
11:39
Maia Sandu a oferit „Ordinul Onoarei” pentru președintele Federației de Judo din Moldova, inculpat într-un dosar penal. Care a fost justificarea
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele sănătoase să fie periculoase