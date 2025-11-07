🚨 Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: „Așteptam de 10 ani această invitație”

13:04

Înaintea de începerea evenimentului, Marcel Ciolacu l-a felicitat pe liderul interimar Sorin Grindeanu pentru „echipa tânără” pe care și-a ales-o. În ceea ce privește coaliția de guvernare, Ciolacu a declarat foarte ferm că: „USR trebuie să plece”

