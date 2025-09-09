Premierul a declarat, luni, la TVR, că România trebuie să crească vârsta de pensionare la toate categoriile cu scopul de a evita colapsul sistemului în următorii 5-10 ani. Replica PSD despre vârsta de pensionare a venit imediat, prin vocea unui fost ministru al Muncii.

De reamintit că ultima creștere a vârstei de pensionare în România a fost în ianuarie 2025, pentru femei, ajungând la 62 ani și 4 luni. Treptat, anunță autoritățile, vârsta de pensionare pentru femei va ajunge la 65 de ani, la fel ca pentru bărbați, până în 2035.

“Când vom avea condiții de viață ca în Olanda, ne vom pensiona la 70 de ani”

“Să nu punem carul înaintea boilor”, a declarat Marius Budăi (foto), deputat social-democrat și fost ministru al Muncii, pentru HotNews pentru a comenta oportunitatea deschiderii unei discuții publice pe tema creșterii vârstei de pensionare. Acesta susține că au avut loc deja creșteri ale vârstei de pensionare, fiind vizată egalizarea treptată între femei și bărbați.

În viziunea lui Marius Budăi, vârsta de 65 de ani se află în media UE în ceea ce privește vârsta de pensionare.

„În Europa este un interval între 62 și 67 ani. România nu a rămas în urmă cu creșterea vârstei de pensionare. România nici nu este la baza de jos a vârstei de pensionare din Europa”, a comentat fostul ministrul al Muncii.

Referitor la declarația punctuală a remierului, social-democratul apreciază că anterior creșterii vârstei de pensionare, trebuie create toate condițiile în acest sens.

„Este clar că acum nu este momentul să discutăm despre creșterea vârstei de pensionare. Trebuie, mai întâi, să ne ocupăm de creșterea speranței de viață sănătoase și după aceea să creștem vârsta de pensionare”, a mai spus Budăi.

Purtător de cuvânt: „Guvernul nu are în vedere posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare ”

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa muncii, în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare, în aşa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a afirmat Ilie Bolojan, la postul național de televiziune.

Fostul președinte interimar a explicat că, dacă nu va creşte vârsta de pensionare la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii”, peste 5 sau 10 ani. Guvernul României a venit marți dimineață cu precizări oficiale după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la TVR, că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile.

„Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”, a transmis marți dimineață purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. „În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în aceasta privință, deci la eliminarea excepțiilor de la vârsta standard”, a mai precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

