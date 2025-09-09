Prima pagină » Actualitate » Guvernul a „clarificat” declarațiile lui Bolojan și a RESPINS scenariul creșterii vârstei standard de pensionare

Bianca Dogaru
09 sept. 2025, 10:20, Actualitate
Guvernul a transmis marți că nu are în vedere și nu discută în prezent creșterea vârstei standard de pensionare, după ce premierul Ilie Bolojan afirmase într-un interviu televizat că în lipsa acestei măsuri, „sistemul de pensii va ajunge într-o situație de nesustenabilitate.”

Executivul a precizat că premierul s-a referit exclusiv la eliminarea excepțiilor pentru categoriile cu statut special, nu la modificarea vârstei standard.

“Guvernul nu are în vedere şi nu discută în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare. În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârstă de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la elimnarea excepţiilor de la vârstă standard”, a transmis, marţi, Guvernul.

Declarațiile care au generat controverse au fost făcute luni seară, la TVR 1, unde șeful Guvernului a vorbit despre presiunile demografice asupra pieței muncii și sistemului de pensii.

”Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

Acesta a explicat că, în următorii ani, generații de 400.000-500.000 de români vor ieși la pensie, în timp de aproximativ 200.000 vor intra pe piața muncii.

“Practic, dacă nu creşti vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a explicat prim-ministrul.

Declarațiile vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat deja mai multe reforme în domeniul pensiilor speciale, parte a pachetului 3 de reforme, pregătit de Guvern. În vară, acesta a propus creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați la 65 de ani, cu o vechime de minimum 35 de ani, plafonarea pensiilor la maximum 70% din ultimul salariu net și penalizări pentru pensionarea anticipată.

Sursa foto: Profimedia

