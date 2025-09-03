Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României”

Guvernul condus de Ilie Bolojan transmite, prin vocea purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu, că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au reprezentat Guvernul României la parada militară de la Beijing, organizată pentru marcarea victoriei împotriva Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, într-un răspuns în exclusivitate pentru Gândul.

Evenimentul, la care a participat Vladimir Putin sau Kim Jong Un, a ridicat întrebări în spațiul public după apariția celor doi foști premieri români în tribuna oficială.

„Nu am primit vreo invitație la Guvern. Doamna Dăncilă și domnul Năstase nu au reprezentat Guvernul României”, a declarat Ioana Dogioiu pentru Gândul.

Potrivit acesteia, nici reprezentanții Ambasadei României din China și niciun alt oficial de la București nu au participat la evenimentul găzduit de Xi Jinping.

„De la ambasada noastră nu a mers nimeni. Din câte cunosc, nu a mers niciun oficial din București”, a mai precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

MAE: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, este și reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la prezența foștilor prim-miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen.

Ministrul de Externe semnalează că Năstase și Dăncilă au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română. Dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României.

România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, mai spune Oana Țoiu. (detalii AICI)

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ: