Prima pagină » Actualitate » Psihologii spun că persoanele care își semnează numele complet au o stimă de sine mai mare, sunt mai organizate și pun mare preț pe familie

Psihologii spun că persoanele care își semnează numele complet au o stimă de sine mai mare, sunt mai organizate și pun mare preț pe familie

Psihologii spun că persoanele care își semnează numele complet au o stimă de sine mai mare, sunt mai organizate și pun mare preț pe familie
sursa foto: Envato
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O semnătură este o formă personală de scris de mână care servește la identificarea unei persoane în diverse tipuri de documente și proceduri. Din acest motiv, experții în psihologie notează că diferențele dintre semnături pot dezvălui multe despre o persoană, scrie El Economista.

Scrierea inițialelor, sublinierea numelui sau scrierea numelui complet se numără printre cele mai comune obiceiuri – obiceiuri care adesea trec neobservate. În special în ceea ce privește semnăturile care folosesc numele complet: deși la prima vedere acest lucru poate părea doar o chestiune de preferință personală, experții subliniază că spune multe despre individ – un fapt subliniat de numeroase studii de grafologie.

1. Încrederea în sine și siguranța în sine

În primul rând, persoanele care semnează folosindu-și numele complet se prezintă lumii într-o manieră clară și deschisă, ceea ce este un indicator clar al încrederii în sine, al siguranței în sine și al menținerii unei identități distincte. Potrivit experților – precum grafologul Paloma Rey, într-un interviu acordat publicației Men’s Health – o semnătură care conține atât prenumele, cât și numele de familie este caracteristică unei stime de sine ridicate.

2. Persoane mai organizate

Din punct de vedere profesional, acest lucru reflectă intenția de a proiecta un profesionalism și o seriozitate sporite, asigurându-și astfel identitatea și căutând să evite orice neînțelegeri. Organizarea, atenția la detalii și tendința de a respecta regulile sunt, de asemenea, calități distinctive ale acestor persoane.

3. Valoarea acordată familiei

Deși grafologia asociază adesea simplitatea semnăturilor cu o personalitate mai distinctă, realitatea este că o semnătură completă este caracteristică persoanelor care posedă un echilibru emoțional deosebit și sunt, în general, mulțumite de viața lor. Includerea numelor de familie complete reflectă valoarea ridicată acordată legăturilor familiale, motiv pentru care aceste persoane nu ezită să le includă.

De menționat este că, este important să se țină cont de faptul că o semnătură nu poate servi niciodată drept unică bază pentru diagnosticarea personalității cuiva, deoarece o multitudine de factori intră în joc pentru fiecare individ.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

UPDATE Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii partidelor s-a încheiat. Președintele nu va desemna azi premierul
18:53
Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii partidelor s-a încheiat. Președintele nu va desemna azi premierul
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan se bucura de procesele lui Trump înainte de a fi reales președinte al SUA. Ce mesaj a postat în timp ce se afla la New York
18:48
Siegfried Mureșan se bucura de procesele lui Trump înainte de a fi reales președinte al SUA. Ce mesaj a postat în timp ce se afla la New York
INCIDENT Un medic stomatolog și 2 polițiști din Timiș sunt cercetați după ce au împușcat animale sălbatice cu arme deținute ilegal. Ce spun anchetatorii
18:28
Un medic stomatolog și 2 polițiști din Timiș sunt cercetați după ce au împușcat animale sălbatice cu arme deținute ilegal. Ce spun anchetatorii
FLASH NEWS Romprest acuză că angajații săi au fost sechestrați în curtea ADP Sector 1. Ce învinuiri i se aduc viceprimarului Iulian Hatmanu
18:22
Romprest acuză că angajații săi au fost sechestrați în curtea ADP Sector 1. Ce învinuiri i se aduc viceprimarului Iulian Hatmanu
REACȚIE Răzvan Dumitrescu critică propunerea lui Siegfried Mureșan: „Mă pot întreba dacă nu cumva cineva urmărește să ne torpileze parteneriatul cu SUA”
17:52
Răzvan Dumitrescu critică propunerea lui Siegfried Mureșan: „Mă pot întreba dacă nu cumva cineva urmărește să ne torpileze parteneriatul cu SUA”
UTILE Este bine sau nu să faci duș cu apă rece când afară e caniculă. Explicația unui farmacist
17:49
Este bine sau nu să faci duș cu apă rece când afară e caniculă. Explicația unui farmacist
Mediafax
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Digi24
Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat. Anexa completă
Cancan.ro
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Moscova, transformată în „fortăreață”. Cum își protejează Kremlinul elita cu sisteme S-500 și Pantsir
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Lidia Buble, imagini spectaculoase din vacanță în Grecia. Apariția seducătoare care a atras atenția fanilor: „Rar mi-a dat să văd așa ceva…”
Digi24
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
Cancan.ro
AMENDĂ de 495 lei pentru toți șoferii care fac această manevră pe șoselele din România, în 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
De ce a oprit Hitler atacul asupra Dunkerque? Explicația unui general german
FLASH NEWS De cine ar putea fi Siegfried Mureșan înlocuit în Parlamentul European dacă ajunge premier
18:22
De cine ar putea fi Siegfried Mureșan înlocuit în Parlamentul European dacă ajunge premier
CONTROVERSĂ Filiera germană de la conducerea României. Ce îi unește pe Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, Dragoș Anastasiu și Dominic Fritz
18:19
Filiera germană de la conducerea României. Ce îi unește pe Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, Dragoș Anastasiu și Dominic Fritz
MEDIU Un post public de radio german face campanie împotriva aparatelor de aer condiționat: „Ce ne răcorește pe noi, încălzește Pământul”
17:58
Un post public de radio german face campanie împotriva aparatelor de aer condiționat: „Ce ne răcorește pe noi, încălzește Pământul”
FLASH NEWS Coreea de Sud va antrena jumătate de milion de militari să devină „războinici ai dronelor” pentru a contracara Coreea de Nord
17:57
Coreea de Sud va antrena jumătate de milion de militari să devină „războinici ai dronelor” pentru a contracara Coreea de Nord
FLASH NEWS Siegfried Mureșan s-a întâlnit cu Bolojan, Fritz și Țoiu. Ce au discutat
17:41
Siegfried Mureșan s-a întâlnit cu Bolojan, Fritz și Țoiu. Ce au discutat
ARMATĂ Bruxelles-ul vrea să excludă bărbații aflați la vârsta de recrutare din programul pentru refugiații din Ucraina. Ce excepții există
17:21
Bruxelles-ul vrea să excludă bărbații aflați la vârsta de recrutare din programul pentru refugiații din Ucraina. Ce excepții există

Cele mai noi

Trimite acest link pe