Psihologii spun că persoanele care își semnează numele complet au o stimă de sine mai mare, sunt mai organizate și pun mare preț pe familie

O semnătură este o formă personală de scris de mână care servește la identificarea unei persoane în diverse tipuri de documente și proceduri. Din acest motiv, experții în psihologie notează că diferențele dintre semnături pot dezvălui multe despre o persoană, scrie El Economista.

Scrierea inițialelor, sublinierea numelui sau scrierea numelui complet se numără printre cele mai comune obiceiuri – obiceiuri care adesea trec neobservate. În special în ceea ce privește semnăturile care folosesc numele complet: deși la prima vedere acest lucru poate părea doar o chestiune de preferință personală, experții subliniază că spune multe despre individ – un fapt subliniat de numeroase studii de grafologie.

1. Încrederea în sine și siguranța în sine

În primul rând, persoanele care semnează folosindu-și numele complet se prezintă lumii într-o manieră clară și deschisă, ceea ce este un indicator clar al încrederii în sine, al siguranței în sine și al menținerii unei identități distincte. Potrivit experților – precum grafologul Paloma Rey, într-un interviu acordat publicației Men’s Health – o semnătură care conține atât prenumele, cât și numele de familie este caracteristică unei stime de sine ridicate.

2. Persoane mai organizate

Din punct de vedere profesional, acest lucru reflectă intenția de a proiecta un profesionalism și o seriozitate sporite, asigurându-și astfel identitatea și căutând să evite orice neînțelegeri. Organizarea, atenția la detalii și tendința de a respecta regulile sunt, de asemenea, calități distinctive ale acestor persoane.

3. Valoarea acordată familiei

Deși grafologia asociază adesea simplitatea semnăturilor cu o personalitate mai distinctă, realitatea este că o semnătură completă este caracteristică persoanelor care posedă un echilibru emoțional deosebit și sunt, în general, mulțumite de viața lor. Includerea numelor de familie complete reflectă valoarea ridicată acordată legăturilor familiale, motiv pentru care aceste persoane nu ezită să le includă.

De menționat este că, este important să se țină cont de faptul că o semnătură nu poate servi niciodată drept unică bază pentru diagnosticarea personalității cuiva, deoarece o multitudine de factori intră în joc pentru fiecare individ.