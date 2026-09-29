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Scandal în partidul lui Marine Le Pen înaintea prezidențialelor din Franța: Jordan Bardella, acuzat de răspândirea unor mesaje antisemite. Liderul RN depune plângere pentru defăimare

Scandal în partidul lui Marine Le Pen înaintea prezidențialelor din Franța: Jordan Bardella, acuzat de răspândirea unor mesaje antisemite. Liderul RN depune plângere pentru defăimare
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Un scandal cu potențial exploziv lovește Adunarea Națională (Rassemblement National – RN), partidul lui Marine Le Pen, care se pregătește intens pentru alegerile prezidențiale din 2027. Jordan Bardella, liderul împins în față de Le Pen este acuzat de publicația franceză Mediapart de răspândirea unor mesaje antisemite din 2013. Liderul RN și-a sunat deja avocații.

Site-ul francez de investigații Mediapart a publicat luni fragmente din mai multe conversații private din 2013, despre care susține că îi aparțin lui Jordan Bardella, actualul președinte al RN.

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Ancheta Mediapart se bazează pe conversații private despre care publicația susține că au fost purtate în vara anului 2013, când Bardella avea 17 sau 18 ani și se înscrisese de aproximativ un an și jumătate în Frontul Național, vechea denumire a RN, potrivit Le Monde.fr.

Publicația nu a prezentat capturi de ecran ale conversațiilor, dar susține că a verificat independent autenticitatea schimbului de mesaje. Printre afirmațiile atribuite lui Bardella se află unele explicit antisemite: „Evreul vrea să domine celelalte popoare, să le zdrobească și să le jefuiască”.

Jordan Bardella, President of Rassemblement National strolls through the Paris International Agricultural Show at Porte de Versailles on February 24, 2025.
Jordan Bardella and Eric Ciotti at the SIA 2025 – Paris, France – 24 Feb 2025,Image: 969116581, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

În alte mesaje citate de Mediapart, actualul lider al RN ar fi afirmat că „toate băncile sunt deținute de evrei” și ar fi vorbit despre o presupusă „influență totală a comunității evreiești-sioniste” asupra Franței.

Bardella respinge acuzațiile de antisemitism

Bardella respinge categoric autenticitatea afirmațiilor care îi sunt atribuite și a anunțat că avocatul său a depus o plângere pentru defăimare.

„Contest oficial acuzațiile aduse la adresa mea de către Mediapart care îmi atribuie afirmații delirante și antisemite”, a declarat Jordan Bardella, președintele Adunării Naționale, într-un mesaj publicat pe X.

Înaintea apariției anchetei, Bardella transmisese publicației că în vara anului 2013 nu era un militant activ și subliniase că la acea vreme era încă minor. Liderul RN a trecut apoi la contraatac și a anunțat că avocatul său a depus o „plângere pentru defăimare”.

„Se va face totul (…) pentru a destabiliza campania” prezidențială a RN și pentru a mă „doborî politic. Fie Mediapart se află la conducerea acestei operațiuni, fie Mediapart este el însuși manipulat de oameni care au un interes în asta”, a declarat Bardella.

Marine Le Pen a venit în apărarea liderului partidului și a respins acuzațiile, denunțând o „diversiune securistă” („barbouzerie”), termen folosit în Franța pentru a descrie o operațiune clandestină de manipulare, „al cărei secret Mediapart îl deține”.

Mediapart este una dintre cele mai cunoscute publicații de investigație din Franța și a dezvăluit de-a lungul timpului mai multe afaceri care au provocat scandaluri politice majore, inclusiv cazul contului ascuns în străinătate al fostului ministru Jérôme Cahuzac și ancheta privind presupusele legături financiare dintre Libia și campania prezidențială a lui Nicolas Sarkozy din 2007.

Scandalul lovește direct strategia de normalizare a RN

Acuzațiile sunt cu atât mai sensibile pentru Adunarea Națională cu cât partidul încearcă de peste 15 ani să se desprindă de trecutul Frontului Național și de acuzațiile de extremism și antisemitism care au marcat istoria formațiunii.

RN este moștenitorul Frontului Național, fondat în 1972 și condus timp de decenii de Jean-Marie Le Pen, tatăl lui Marine Le Pen, condamnat în repetate rânduri în Franța pentru declarații antisemite sau negaționiste.

După preluarea conducerii partidului în 2011, Marine Le Pen a început o amplă strategie de „normalizare”, încercând să lărgească baza electorală și să transforme formațiunea într-o alternativă credibilă de guvernare.

Jordan Bardella a devenit una dintre figurile centrale ale acestei transformări. Cu o imagine atent construită și o audiență importantă pe rețelele sociale, politicianul reprezintă noua generație a RN. În martie 2025, el a devenit primul lider al partidului invitat oficial de guvernul israelian în Israel, la o conferință dedicată combaterii antisemitismului.

Dezvăluirile Mediapart au provocat însă reacții puternice inclusiv în rândul comunității evreiești franceze.

„Sunt, la fel ca toată lumea, uimit de violența declarațiilor antisemite atribuite lui Jordan Bardella, pe care, evident, nici măcar tinerețea nu le-ar putea explica”, a declarat Yonathan Arfi, președintele Consiliului Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța (Crif).

În opinia sa, cazul scoate la iveală „limitele” procesului de normalizare a unei formațiuni pe care o consideră în continuare un „refugiu al identitarilor și al conspiraționiștilor”.

Reacții dure din partea stângii franceze

Reacții dure au venit și din partea stângii franceze.

„Trebuie să demisioneze din toate funcțiile sale”, a declarat Marine Tondelier, lidera Ecologiștilor, pe X, calificându-l pe Bardella drept „un antisemit obsesiv”.

Jean-Luc Mélenchon, liderul stângii radicale și candidat la prezidențiale, a condamnat „formal” afirmațiile atribuite lui Bardella, precizând că, dacă acesta „le-a pronunțat”, ele „țin de conspiraționism și de cel mai absurd antisemitism”.

Scandalul izbucnește într-un moment de maximă ascensiune electorală pentru RN. Un sondaj publicat luni o plasează pe Marine Le Pen la aproximativ 35%-36% din intențiile de vot în primul tur al prezidențialelor din aprilie 2027 și o indică drept câștigătoare în turul al doilea în fața principalilor adversari testați.

În același timp, Adunarea Națională tocmai a obținut suficiente mandate în Senatul Franței pentru a-și constitui, în premieră, propriul grup parlamentar.

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