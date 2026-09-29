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RO-Alert în Tulcea, în toiul nopții. Două avioane F-18, ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene

Elena Popescu
RO-Alert în Tulcea, în toiul nopții. Două avioane F-18, ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene
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O nouă alertă aeriană a fost declanșată în județul Tulcea, în noaptea de luni spre marți, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei României cu Ucraina.

Incidentul s-a produs în apropierea frontierei fluviale româno-ucrainene, într-o zonă în care autoritățile au instituit în repetate rânduri măsuri de alertare pe fondul atacurilor desfășurate în apropierea graniței.

După detectarea țintei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind activate procedurile pentru avertizarea populației din nordul județului Tulcea.

RO-Alert transmis la ora 01:51

La ora 01:51, locuitorii din zona vizată au primit un mesaj RO-Alert. În același timp, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în România în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației aeriene.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, aceasta a încetat la ora 02:10, la aproximativ 19 minute după transmiterea mesajului RO-Alert.

Nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării precizează că, în timpul acestui incident, nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Incidentul vine după mai multe episoade de alertă înregistrate în zona de frontieră cu Ucraina. Conform bilanțului autorităților române citat pentru anul 2026, au fost înregistrate 81 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte.

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