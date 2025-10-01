Rafila, fostul ministru al Sănătății, despre cancerul de sân și vaccinul HPV: „Discutăm de boli care pot să ducă la DECES”

Astăzi, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului la Sân, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a subliniat importanța prevenției și depistării precoce în combaterea cancerului la sân, în contextul în care, de azi, vaccinul HPV începe să fie decontat integral pentru femeile și bărbații până în 26 de ani și parțial pentru femeile de până la 45 de ani.

„Principalul mesaj al acestei perioade trebuie să fie prevenția. Înainte de toate, cancerul de sân este detectabil în stadiul precoce. Am făcut în ultimii ani investiții foarte mari în echipamente medicale. Foarte multe spitale din România beneficiază de mamografe noi și cred că este momentul să trecem de la tratamentul cancerelor avansate la prevenție, depistare precoce, tratament eficient”, a explicat Rafila.

Fostul ministru a detaliat programul „60-60-80”:

„Știți bine că este un program 60-60-80, în care trebuie să existe acces la tratament, în primul rând un diagnostic rapid, în maximum 60 de zile, la 60% dintre femeile eligibile, iar tratamentul trebuie să fie accesibil pentru cel puțin 80% dintre femeile diagnosticate cu cancer de sân.”

Rafila a amintit și de vaccinarea HPV, care devine de azi mai accesibilă:

„Și pentru HPV, în sfârșit se face decontarea până la o vârstă mai mare, până la 26 de ani, integral pentru femei și pentru bărbați, fete și băieți, respectiv, dacă sunt vârste mai mari, 50% pentru femeile cu vârsta de până la 45 de ani. Este un program pe care l-am pornit în urmă cu câțiva ani și mă bucur că funcționează foarte bine, alături de prevenția cancerului de sân prin examene periodice și depistare precoce.”

Ministrul a subliniat impactul măsurilor de prevenție:

„Gândiți-vă că discutăm de boli care pot să ducă la deces, dar sunt și invalidante pentru femei. Trebuie să investim în prevenție, să avem acces rapid la diagnostic și tratament eficient pentru a salva vieți și a reduce suferința.”

Surse foto: Profimedia / Mediafax foto – Alexandra Pandrea

