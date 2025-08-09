Vladimir Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea cu Donald Trump, prima față în față, de când liderul american a revenit la Casa Albă. În acest context, președintele Rusiei, a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump.

China a sprijinit Kremlinul prin comerț și tehnologie cu dublă utilizare, în timp ce SUA au avertizat că achizițiile continue de petrol ar putea declanșa tarife de până la 100% pentru exporturile chineze. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, relatează Kyiv Independent.

Cei mai apropiați aliați internaționali ai lui Putin

Nu mai este niciun secret pentru nimeni că, atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați internaționali ai lui Putin. Potrivit postului chinez pro-guvernamental CCTV, citat de Digi 24, Putin l-a informat pe Xi despre recentele contacte cu SUA.

Potrivit informaților apărute, liderul chinez ar fi salutat dialogul dintre Washington și Moscova și și-ar fi reafirmat sprijinul pentru eforturile de soluționare a războiului. Președintele rus l-a informat și pe Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, despre „negocieri și acorduri” cu SUA.

Tot în acest context, pe 8 august, Putin a purtat discuții și cu președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, și cu președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, potrivit Kremlinului.

Întâlnirea Putin – Trump, pe fondul presiunilor SUA pentru a întrerupe finan țarea războiului Rusiei

Reamintim că veniturile din petrol reprezintă aproximativ o treime din bugetul federal al Rusiei, iar Washingtonul vizează aceste fluxuri prin tarife secundare.

Președintele american a emis un ultimatum către Moscova pe 28 iulie, cerând un armistițiu în termen de 10 zile, sub amenințarea unor sancțiuni severe. În așteptarea răspunsului lui Putin, Donald Trump și-a exprimat nerăbdarea și a spus că decizia „depinde acum de Putin.”

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a precizat că SUA nu consideră viitorul summit o chestiune de încredere în Rusia, ci o cerință pentru „rezultate concrete.”

E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni fa ță în fa ță, pe 15 august

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că Donald Trump a fost invitat în Rusia pentru un potential al doilea summit. Nu a existat însă nicio reacție imediată din partea Ucrainei.

Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin

Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”, a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

