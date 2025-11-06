Prima pagină » Actualitate » Rabla s-a întors, dar românii nu mai sunt la fel de interesați de program, ca în trecut. Până când se pot face înscrieri

Rabla s-a întors, dar românii nu mai sunt la fel de interesați de program, ca în trecut. Până când se pot face înscrieri

06 nov. 2025, 20:55, Actualitate
Rabla s-a întors, dar românii nu mai sunt la fel de interesați de program, ca în trecut. Până când se pot face înscrieri
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Programul Rabla s-a întors, dar româmii nu mai sunt atât de intersați de el. Dacă în luna septembrie, fondurile s-au epuizat în numai 13 minute, azi a fost nevoie de aproape patru ore pentru ca 80% din suma pusă la bătaie să dispară. Teoretic însă, înscrierile se pot face până pe 15 decembrie, în limita fondurilor disponibile.

Deoarece fondurile pentru mașinile electrice au rămas parțial nefolosite, autoritățile au mutat 55 de milioane de lei în bugetul pentru autovehicule pe benzină și hibride.

Astfel, startul noii ediții Rabla s-a dat la ora 10:00.

„Mai am o mașină pe care am cumpărat-o acum 15 ani tot prin programul Rabla și a îmbătrânit sărăcuța, i-a venit rândul la alta. E o sumă ok, nu e sumă bună, dar dacă poți beneficiezi de ea, de ce nu?”, a declarat Kiraly Levente, participant Rabla, potrivit Observatornews.ro.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Dar interesul nu a fost la fel de mare ca la sesiunea din septembrie, căci peste trei sferturi din fonduri s-au epuizat în patru ore, comparativ cu doar cateva minute luna trecută.

„S-a creat în piață o situație de incertitudine, foarte multe modificări, nu uităm au fost suspendate programe aflate în desfășurare în momentul în care oamenii depuneau dosare și atunci clienții fie au amânat achizițiile, fie s-au îndreptat către piața second-hand”, a declarat Ciprian Cherciu, analist auto, potrivit sursei citate.

Tichetele au valori diferite: 10.000 de lei pentru o mașină pe benzină, cu 2.000 lei în plus pentru un hibrid clasic și 15.000 pentru un plug-in hibrid. În acest an, voucherul pentru mașini electrice a scăzut la 18.500 lei.

„A fost o decizie greșită pentru a dus la scăderea numărului de mașini electrice vândute intenția subvențiilor e de a stimula industrii noi, cu potențial de dezvoltare pentru România, de unde pot veni joburi cu valoare adăugată mare și o tehnologie de viitor„, a mai declarat Ciprian Cherciu, analist auto.

Ministrul Mediului contrazice însă experţii şi spune Programul Rabla ar trebui finanțat mai degrabă prin fonduri europene anul viitor.

„Este evident , atunci când există un voucher de 7.500 de euro versus un voucher de aproximativ 2.000 de euro, există un interes mai scăzut pentru un voucher de 2.000 de euro. Dar asta nu înseamnă automat voucherul de 7.500 de euro era unul corect„, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

La ediția din luna aceasta, peste 4.000 de români îşi vor lua o maşină. De altfel, în cei aproape 20 de ani de existență, peste 700.000 de oameni și-au cumpărat un automobil prin intermediul programului de stat, iar un milion de rable au fost scoase din circulație.​

Autorul recomandă:

O nouă șansă pentru românii care vor o mașină pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei

Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce unii oameni simt repulsie față de vulnerabilitățile sau problemele altora?
EDITORIAL Cine e țintă în dosarul Rețeaua Corupților. Paza bună nu trece primejdia rea!
21:00
Cine e țintă în dosarul Rețeaua Corupților. Paza bună nu trece primejdia rea!
VIDEO O „vrăjitoare” din Hunedoara, prinsă în misiune. Magiciana a oferit servicii de „dezlegări și farmece” ineficiente de 25 de mii de euro
19:39
O „vrăjitoare” din Hunedoara, prinsă în misiune. Magiciana a oferit servicii de „dezlegări și farmece” ineficiente de 25 de mii de euro
VIDEO Doru Bușcu despre șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: Are un mare minus
19:32
Doru Bușcu despre șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: Are un mare minus
ECONOMIE Dezastrul bugetar, explicat de consultanții fiscali, în exclusivitate pentru Gândul. De ce nu reușește Bolojan să stabilizeze deficitul, în ciuda pachetelor de măsuri fiscale
19:29
Dezastrul bugetar, explicat de consultanții fiscali, în exclusivitate pentru Gândul. De ce nu reușește Bolojan să stabilizeze deficitul, în ciuda pachetelor de măsuri fiscale
METEO Vremea de vineri, 7 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade
19:24
Vremea de vineri, 7 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade