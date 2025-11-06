Rabla s-a întors, dar românii nu mai sunt la fel de interesați de program, ca în trecut. Până când se pot face înscrieri

Programul Rabla s-a întors, dar româmii nu mai sunt atât de intersați de el. Dacă în luna septembrie, fondurile s-au epuizat în numai 13 minute, azi a fost nevoie de aproape patru ore pentru ca 80% din suma pusă la bătaie să dispară. Teoretic însă, înscrierile se pot face până pe 15 decembrie, în limita fondurilor disponibile.

Deoarece fondurile pentru mașinile electrice au rămas parțial nefolosite, autoritățile au mutat 55 de milioane de lei în bugetul pentru autovehicule pe benzină și hibride.

Astfel, startul noii ediții Rabla s-a dat la ora 10:00.

„Mai am o mașină pe care am cumpărat-o acum 15 ani tot prin programul Rabla și a îmbătrânit sărăcuța, i-a venit rândul la alta. E o sumă ok, nu e sumă bună, dar dacă poți să beneficiezi de ea, de ce nu?”, a declarat Kiraly Levente, participant Rabla, potrivit Observatornews.ro.

Dar interesul nu a fost la fel de mare ca la sesiunea din septembrie, căci peste trei sferturi din fonduri s-au epuizat în patru ore, comparativ cu doar cateva minute luna trecută.

„S-a creat în piață o situație de incertitudine, foarte multe modificări, să nu uităm că au fost suspendate programe aflate în desfășurare în momentul în care oamenii depuneau dosare și atunci clienții fie au amânat achizițiile, fie s-au îndreptat către piața second-hand”, a declarat Ciprian Cherciu, analist auto, potrivit sursei citate.

Tichetele au valori diferite: 10.000 de lei pentru o mașină pe benzină, cu 2.000 lei în plus pentru un hibrid clasic și 15.000 pentru un plug-in hibrid. În acest an, voucherul pentru mașini electrice a scăzut la 18.500 lei.

„A fost o decizie greșită pentru că a dus la scăderea numărului de mașini electrice vândute intenția subvențiilor e de a stimula industrii noi, cu potențial de dezvoltare pentru România, de unde pot veni joburi cu valoare adăugată mare și o tehnologie de viitor„, a mai declarat Ciprian Cherciu, analist auto.

Ministrul Mediului contrazice însă experţii şi spune că Programul Rabla ar trebui finanțat mai degrabă prin fonduri europene anul viitor.

„Este evident că, atunci când există un voucher de 7.500 de euro versus un voucher de aproximativ 2.000 de euro, există un interes mai scăzut pentru un voucher de 2.000 de euro. Dar asta nu înseamnă automat că voucherul de 7.500 de euro era unul corect„, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

La ediția din luna aceasta, peste 4.000 de români îşi vor lua o maşină. De altfel, în cei aproape 20 de ani de existență, peste 700.000 de oameni și-au cumpărat un automobil prin intermediul programului de stat, iar un milion de rable au fost scoase din circulație.​

