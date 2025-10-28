O nouă șansă pentru românii care vor o mașină pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei

Românii care vor să-și mai cumpere o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid mai au o șansă. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți că suplimentează bugetul Programului Rabla Auto 2025 cu încă 45 de milioane de lei pentru mașinile cu motoare clasice și hibride.
Fondurile provin din bugetul alocat inițial autovehiculelor electrice, unde o parte din bani au rămas nefolosiți.
„Dorim să oferim o nouă şansă celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum şi sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat paşii procedurali conform ghidului de finanţare, vor fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulţi români să poată beneficia de sprijin pentru achiziţia unei maşini noi, mai puţin poluante.”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.
Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:
Surse foto: Profimedia / Mediafax foto
