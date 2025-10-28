O nouă șansă pentru românii care vor o mașină pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei

Românii care vor să-și mai cumpere o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid mai au o șansă. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți că suplimentează bugetul Programului Rabla Auto 2025 cu încă 45 de milioane de lei pentru mașinile cu motoare clasice și hibride.

Fondurile provin din bugetul alocat inițial autovehiculelor electrice, unde o parte din bani au rămas nefolosiți.

Când se pot face înscrierile

Persoanele fizice se pot înscrie în aplicația informatică începând de joi, 6 noiembrie, ora 10, până pe 15 decembrie , ora 23:59, sau până când se termină fondurile disponibile. Programul Rabla le oferă românilor posibilitatea de a-și cumpăra o mașină nouă, mai puțin poluantă, în schimbul unei prime de încasare acordate de stat.

AFM a explicat că interesul pentru mașinile cu motoare termice sau hibride a fost uriaș, iar fondurile pentru această categorie s-au epuizat în doar 13 minute la prima etapă de înscrieri, pe 30 septembrie. Prin urmare, autoritățile iau o parte din banii rămași neutilizați pentru mașinile electrice și îi redirecționează către mașinile cu benzină, motorină, GPL sau hibride.

„Dorim să oferim o nouă şansă celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum şi sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat paşii procedurali conform ghidului de finanţare, vor fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulţi români să poată beneficia de sprijin pentru achiziţia unei maşini noi, mai puţin poluante.”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.