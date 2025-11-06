Prima pagină » Actualitate » Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile

Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile

06 nov. 2025, 08:14, Actualitate
Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile
Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025 / foto: Mediafax

Înscrierile în Programul Rabla 2025 încep de joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 10:00, pentru persoanele fizice. Buget total si situeză la 200 de milioane de lei. Iată până când se pot face înscrierile.

Persoanele fizice care doresc să se înscrie în Programul Rabla 2025 o pot face până la data de 15 decembrie 2025 sau până la epuizarea fondurilor. Înscrierile încep de astăzi, 6 noiembrie 2025, de la ora 10:00, iar doritorii pot să se înscrie în aplicația informativă, anunță Administrația Fondului pentru Mediu.

„Reamintim că începând de mâine, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, și până la 15 decembrie 2025, ora 23:59 (sau până la epuizarea fondurilor disponibile), persoanele fizice se pot înscrie în aplicația informatică în cadrul Programului Rabla Auto 2025”, a anunțat miercuri, 5 noiembrie, Administrația Fondului pentru Mediu.

Programul Rabla 2025: bani alocați vehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică și hibrid

De altfel, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a decis ca suma de 45 de milioane de lei să fie redirecționată către categoria de vehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), dar și către motociclete și autovehicule ce prezintă sistem de propulsie hibrid.

Totodată, a fost diminuat bugetul pentru autovehiculele electrice, notează Mediafax.

Anul acesta, bugetul total alocat pentru persoanele fizice este de 200 de milioane de lei. În data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansarea programului, fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și a celor cu propulse hibrid s-au epuizat.

Ce ecotichete se acordă persoanelor fizice

În cazul persoanelor fizice, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, valoarea ecotichetului este de 18.500 de lei. Pentru persoanele fizice care optează pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, valoarea ecotichetului este de 15.000 de lei.

Se acordă 12.000 de lei persoanelor fizice care vor să achiziționeze un autovehicul hibrid. Alți 10.000 de lei sunt destinați celui care dorește să cumpere un autovehicul cu propulsie termică sau o motocicletă.

Autorul recomandă:

O nouă șansă pentru românii care vor o mașină pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei

Escrocherie de proporții în Programul Rabla. Cum acționa platforma online falsă pentru a induce în eroare românii interesați

Revoluție în industria auto: a fost testat primul vehicul electric fără încărcător și INVERTOR

IMAGINI cu noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up

Sursă foto: Mediafax

Citește și

ULTIMA ORĂ O nouă GAFĂ a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul
08:49
O nouă GAFĂ a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul
VIDEO Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
08:43
Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd
08:39
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd
LIVE VIDEO Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
08:35
Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
08:32
Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
ULTIMA ORĂ Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare – SURSE
08:10
Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare – SURSE
Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic”
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Câți pași trebuie să facem pe zi pentru a încetini declinul Alzheimer?
METEO Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
08:31
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
SPORT Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
08:08
Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Omul de rând a fost abandonat în ROMÂNIA”
08:00
Gigi Nețoiu: „Omul de rând a fost abandonat în ROMÂNIA”
Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate
08:00
Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut”
07:39
Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut”