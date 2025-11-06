Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile

Înscrierile în Programul Rabla 2025 încep de joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 10:00, pentru persoanele fizice. Buget total si situeză la 200 de milioane de lei. Iată până când se pot face înscrierile.

Persoanele fizice care doresc să se înscrie în Programul Rabla 2025 o pot face până la data de 15 decembrie 2025 sau până la epuizarea fondurilor. Înscrierile încep de astăzi, 6 noiembrie 2025, de la ora 10:00, iar doritorii pot să se înscrie în aplicația informativă, anunță Administrația Fondului pentru Mediu.

„Reamintim că începând de mâine, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, și până la 15 decembrie 2025, ora 23:59 (sau până la epuizarea fondurilor disponibile), persoanele fizice se pot înscrie în aplicația informatică în cadrul Programului Rabla Auto 2025”, a anunțat miercuri, 5 noiembrie, Administrația Fondului pentru Mediu.

Programul Rabla 2025: bani alocați vehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică și hibrid

De altfel, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a decis ca suma de 45 de milioane de lei să fie redirecționată către categoria de vehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), dar și către motociclete și autovehicule ce prezintă sistem de propulsie hibrid.

Totodată, a fost diminuat bugetul pentru autovehiculele electrice, notează Mediafax.

Anul acesta, bugetul total alocat pentru persoanele fizice este de 200 de milioane de lei. În data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansarea programului, fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și a celor cu propulse hibrid s-au epuizat.

Ce ecotichete se acordă persoanelor fizice

În cazul persoanelor fizice, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, valoarea ecotichetului este de 18.500 de lei. Pentru persoanele fizice care optează pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, valoarea ecotichetului este de 15.000 de lei.

Se acordă 12.000 de lei persoanelor fizice care vor să achiziționeze un autovehicul hibrid. Alți 10.000 de lei sunt destinați celui care dorește să cumpere un autovehicul cu propulsie termică sau o motocicletă.

Sursă foto: Mediafax