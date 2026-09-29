România, locul 1 la Balcaniada de Informatică pentru Juniori. Trei medalii de AUR, iar un elev de clasa a VIII-a a obținut cel mai mare punctaj

Performanță excepțională pentru elevii români la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (JBOI) 2026. România a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni, după ce cei patru elevi din lot au cucerit trei medalii de aur și una de bronz. Mai mult, Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a, a obținut aurul absolut, cu cel mai mare punctaj dintre toți participanții.

Competiția s-a desfășurat în perioada 22-28 septembrie, la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina, și a reunit 55 de concurenți din 13 țări, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Rezultatul delegației române a plasat țara noastră pe prima poziție atât în funcție de punctajul total acumulat, cât și după numărul și valoarea medaliilor obținute.

Andrei Nemțișor, aur absolut la Sarajevo

Cea mai importantă performanță individuală a lotului României îi aparține lui Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași. Tânărul informatician a obținut medalia de aur absolut, reușind cel mai mare punctaj din întreaga competiție și clasându-se astfel pe prima poziție.

Alte două medalii de aur au fost câștigate de Traian Danciu, elev în clasa a VII-a, și Vlad Bondoc, elev în clasa a VIII-a. Ambii studiază la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Palmaresul României a fost completat de Vlad Ioan Muntoiu, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, care a obținut medalia de bronz.

România, prima în ambele clasamente

Cele trei medalii de aur și medalia de bronz au propulsat România în fruntea clasamentului pe națiuni. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, delegația română a încheiat Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori pe locul 1 în ambele clasamente: atât după punctajul total, cât și în funcție de numărul și valoarea medaliilor câștigate.

Lotul național a fost coordonat de profesorul Eugen Nodea, de la Centrul Județean de Excelență Gorj din Târgu Jiu, în calitate de team leader, și de Ioan-Cristian Pop, student la Universitatea Politehnica București, în calitate de deputy leader.

Participarea României la JBOI 2026 a fost coordonată, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.