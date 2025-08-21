Radu Miruță: „Au fost verificate 6 companii de stat și s-a observat că procesul de selecție a fost viciat”

Actualizări Radu Miruță, despre salarizarea angajaților din minister

Despre pragul de 8.000 pentru înființarea firmelor: "Un prag cam grosolan"

Despre incidentul de la Cugir:

Care sunt cele șase companii de stat verificate și cifra prejudiciului 15:03 Radu Miruță, despre salarizarea angajaților din minister Întrebat de reporterul Gândul cu privire la banii pentru salariile angajaților din minister, după ce în urmă cu o săptămâna a declarat că nu există bani, Radu Miruță a precizat. „Am identificat o latură de unde pot fi luați bani pentru a asigura salarizarea. La rectificare mergem la premier fără să cerem ajutorul vecinului și doar cerem aprobarea să mutăm dintr-o latură a curții noastre în altă latura. Latura de unde am găsit să iau a fost asignat unei scheme de ajutor care avea 3 miliarde și pentru că acolo s-a făcut cu pixul selecția cu nerespectarea procedurii s-a ajuns la DNA.” 14:58 Despre pragul de 8.000 pentru înființarea firmelor: "Un prag cam grosolan" La întrebarea reporterului Gândul despre modul în care s-a ajuns pragul de 8.000 de lei pentru înființarea firmelor și dacă au mai fost discuții în coaliție pe acest subiect, Radu Miruță a declarat: „Este o propunere a Ministerului de Finanțe, a plecat de la faptul că sunt 460.000 care sunt fără activitate. Mi se pare un prag cam abrupt acum e 1 leu, de la 1 leu la 8.000 de lei, mi se pare că e un filtru cam grosolan pentru că mi se pare că îi pedepsești și pe cei care sunt de bună-credință care au inițiativă, cred că această valoare să fie discutată. O valoare corectă ar fi cam cât îl costă pe statul român să desființezi o astfel de firmă, înțeleg că ar fi cam 500 de euro.” 14:42 Despre incidentul de la Cugir: „Este în faza de cercetare penală. Parchetul nu poate pune la dispoziție nici măcar ministrului.” 14:42 Care sunt cele șase companii de stat verificate și cifra prejudiciului „IAR, IOR, Avioane Craiova, Iprochim. În Corpul de Control sunt jurnaliști, sunt juriști. Îndeplinesc condițiile pentru a fi un considerate infracțiuni.”

Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că a dispus „ca doi oameni, din conducerea direcției responsabile cu coordonarea intereselor din companiile de stat să fie cercetați disciplinar”.

„Am trei puncte, numirile azi considerate ilegale în companiile de stat, măsurile pe care le-am dispus în momentul în care oficializat acest aspect, propuneri ale cadrului legal pentru ca ce s-a întâmplat acum să nu se mai întâmple vreodată acest aspect.”

„Au fost verificate 6 companii de stat și s-a observat că procesul de selecție a fost viciat”

„Au fost verificate 6 companii de stat și s-a observat că procesul de selecție a fost viciat. Viciat printr-o procedura în care angajații acestui minister și-au arătat măsura competenței în interes personal, timp în care interesele acestor companii au fost călcate în picioare. Au fost ordine ilegale, s-a invocat o lege care a expirat, acest lucru s-a întâmplat intenționat.

La nivelul ministerului au fost semnate acte administrative, au fost legi care nu mai aveau valabilitate tocmai pentru a se duce la îndeplinire implantarea unor oameni sărindu-se anumite piedici.

În urma raportului corpului de control, l-am aprobat și am dispus ca doi oameni, din conducerea sirecției responsabile cu coordonarea intereselor din companiile de stat să fie cercetați disciplinar. Aspectele sunt de aspect penal. Șase din șase companii au această problemă. Am dispus extinderea la toate companiile de stat.”, a declarat Radu Miruță.

„Trebuie modificată curajos legea. Secretariatul General al Guvernului a propus modificarea Ordonanței 109. M-am uitat pe acele propuneri și vă spun foarte asumat: sunt praf în ochi. Am trimis, după ședința de Guvern, o propunere din partea acestui Minister, secretariatului general al Guvernului, pentru a amenda forma în dezbatere publică astăzi. Conține evaluarea o dată la 6 luni, reducerea membrilor consiliilor de administrație și acolo unde s-a încheiat numirea. Pentru companiile strategice, evaluarea să fie făcută de o comisie independentă, care să fie numita de premier și transmisă comisiilor de specialitate din Parlament. „, a mai precizat ministrul.