Radu Miruță: „Au fost verificate 6 companii de stat și s-a observat că procesul de selecție a fost viciat”

Întrebat de reporterul Gândul cu privire la banii pentru salariile angajaților din minister, după ce în urmă cu o săptămâna a declarat că nu există bani, Radu Miruță a precizat.
„Am identificat o latură de unde pot fi luați bani pentru a asigura salarizarea. La rectificare mergem la premier fără să cerem ajutorul vecinului și doar cerem aprobarea să mutăm dintr-o latură a curții noastre în altă latura. Latura de unde am găsit să iau a fost asignat unei scheme de ajutor care avea 3 miliarde și pentru că acolo s-a făcut cu pixul selecția cu nerespectarea procedurii s-a ajuns la DNA.”