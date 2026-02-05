Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri”

Sorin Grindeanu a avut joi o întâlnire cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog. Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis că preşedintele israelian şi-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur.

În același timp, Grindeanu susține că acelaşi tip de abordare trebuie să vină şi din partea Guvernului României, ca şi componentă a măsurilor de relansare economică. De alfel, acesta a afirmat că preşedintele Israelului i-a transmis că are o stimă cu totul deosebită pentru poporul român.

”Delegații de afaceri puternice, la fiecare vizită a liderilor politici din cele două țări – este ceea ar trebui să se întâmple în dinamica relațiilor dintre România și Israel!

Președintele Israelului, Isaac Herzog, și-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur chiar cu ocazia primei sale vizite în România.