Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului: ”Multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri”

Sorin Grindeanu a avut joi o întâlnire cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog. Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis că preşedintele israelian şi-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur.
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Israelului
În același timp, Grindeanu susține că acelaşi tip de abordare trebuie să vină şi din partea Guvernului României, ca şi componentă a măsurilor de relansare economică. De alfel, acesta a afirmat că preşedintele Israelului i-a transmis că are o stimă cu totul deosebită pentru poporul român.
”Delegații de afaceri puternice, la fiecare vizită a liderilor politici din cele două țări – este ceea ar trebui să se întâmple în dinamica relațiilor dintre România și Israel!
Președintele Israelului, Isaac Herzog, și-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur chiar cu ocazia primei sale vizite în România.
Același tip de abordare trebuie să vină și din partea Guvernului României, ca și componentă a măsurilor de relansare economică. Mai exact să organizeze delegații cu reprezentanți ai celor mai importante firme românești, care să-și valorifice potențialul în țările cu care împărtășim deja relații comerciale importante”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.
În final, Grindeanu a lăudat economia Israelului și s-a arătat convins de faptul că multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri: ”Israelul are o economie în plină expansiune și sunt convins că multe companii românești ar putea găsi aici oportunități de afaceri, mai ales pe fondul imaginii bune de care se bucură România în acest stat prieten.
„Am o stimă cu totul deosebită pentru poporul român‟, mi-a transmis astăzi președintele Herzog, ca și ceilalți oficiali israelieni cu care m-am întâlnit.
România trebuie să valorifice la cote maxime această imagine favorabilă inclusiv din perspectivă economică și să ajute firmele românești să identifice parteneri de afaceri în Israel”, a încheiat Grindeanu.