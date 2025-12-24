Crăciun cu zăpadă la Alba Iulia. ANM a emis cod galben de ninsori pentru aceste regiuni din România

Atenționarea ANM cu privire la schimbarea vremii începe să se vadă. La Alba Iulia a nins în noaptea de marți spre miercuri, 24 decembrie, iar Ajunul Crăciunului le-a adus transilvănenilor zăpadă din belșug.

Din imaginile publicate pe Faceboook de pagina Meteoplus se vede cum utilajele de deszăpezire au fost scoase în oraș să curețe carosabilul.

Circulație în condiții de ninsoare ușoară și ceață

Pe de altă parte, Centrul Infotrafic transmite că se circulă în condiții de ninsoare ușoară și ceață densă, care scade vizibilitatea, pe multe drumuri din țară. Totuși, potrivit sursei citate, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice.

Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Cluj, Constanța, Covasna, Harghita și Ilfov

De asemenea sunt semnalate ninsori ușoare, care nu afectează circulația rutieră, în județele Alba, Botoșani și Hunedoara.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Cod galben emis de ANM

Pe de altă parte, părți din România se află sub atenționare o atenționare meteorologică de tip cod galben emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 24 decembrie (ora 12:00) – 23 decembrie (ora 20:00).

Potrivit meteorologilor, vor fi intensificări ale vântului, ninsori viscolite, se va depune strat de zăpadă și polei. Sunt vizate Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului.

În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile.

În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15…25 cm).

Pe alocuri se va depune polei.

„În restul teritorulului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării. Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade)”, transmite ANM.

Atenționare meteorologică ANM: „Intensificări ale vântuluininsori temporar viscolite, strat de zăpadă”

ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii, iar în vigoare se află și o atenționare meteorologică valabilă până în data de 26 decembrie, la ora 10:00.

Potrivit ANM, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile.

În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15…25 cm). Pe alocuri se va depune polei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cod galben de vreme severă în București și mai multe județe. Unde ninge abundent

România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori