Raed vs. Arafat. Ce declara șeful ISU înainte de ciclon și cum a încercat să paseze vina după ce Barbara nu a mai venit. Gândul prezintă filmul celor 24 de ore de PANICĂ, ISTERIE și FUGĂ de responsabilitate, în regia lui Raed Arafat

Bianca Dogaru
09 oct. 2025, 13:18, Actualitate
Sfârșitul lumii se amână iarăși în România. Și ar trebui să ne bucurăm cu toții că iese din nou soarele pe străzile noastre. Cam așa s-ar traduce mesajul cu care Raed Arafat vrea să încheie filmul „ciclonului” Barbara. Un thriller cu accente de-a dreptul horror, care a speriat o țară întreagă, iar al cărui regizor se așteaptă ca la final să aplaudăm. Nu numai că nu aplaudăm, dar ne vrem banii înapoi.

„Activați mesajele RO-ALERT”

Românii au dezvoltat o toleranță periculoasă la mesajele RO-ALERT. Mulți și le-au dezactivat. De aceea primul strigăt al șefului DSU i-a vizat pe cei care sunt exasperați de alertele zgomotoase ale autorităților.

„Provizii de urgență pentru 72 de ore, medicamente, conserve”

Apoi șeful DSU a avertizat oamenii să se pregătească de o calamitate de proporții:

„Avem proviziile de urgență într-o casă: apă, 2 litri de persoană, pe 72 de ore, medicamentele, conservele, alimentele neperisabile să fie în case.”, a spus Raed Arafat la Digi 24

„Luați fluier și lanternă”

Avertismentele șefului DSU au continuat.

„După care vine trusa de urgență, valiza, aici trebuie să avem actele, o sumă modică de bani să cheltuim pe ceva dacă nu funcționează cardurile. (…) Îmi trebuie un fluier, o lanternă, să atrag atenția asupra mea.”, a spus șeful Departamentului de Situații de Urgență.

„Evitați deplasările inutile în zonele vizate! Nu știm cum evoluează fenomenele meteo, pot apărea intensificări și situații de now-casting, care vin brusc, chiar și cu 10-15 minute înainte”, a mai avertizat el.

Pe străzile Capitalei, un pickup al Jandarmeriei se plimba cu mesaje alarmiste printre trecători. Ultimul avertisment al lui Raed Arafat, după toate sfaturile care au agitat populația, a fost: „Nu intrați în panică”

„Au fost exagerări”

Totul a părut desprins dintr-un scenariu de film cu dezastre naturale. Numai că, în ziua următoare, când ciclonul Barbara ar fi trebuit să lovească în cele mai multe zone din țară…liniște. Ploaie slabă, câțiva nori și nici urmă de vânt puternic.

Arafat dă vina pe jurnaliști și meteorologi

A doua zi, Arafat a apărut din nou la televizor, de data aceasta mai defensiv. Întrebat de ce a speriat populația fără motiv, șeful DSU a dat vina pe presă și pe rețelele sociale, care ar fi „exagerat”.

„Există exagerări, titluri care atrag publicul. Scriu «potop peste România» sau «fenomen nemaivăzut». Noi am mai avut coduri roșii, inclusiv recent, fără impact major. (…)Faptul că nu s-a întâmplat, nu înseamnă că cineva vrea să facă rău oamenilor sau că a vrut să închidă școlile.”, a spus el.

„Nu e motiv de scuze, ci de bucurie!”

Arafat a insistat că DSU nu decide codurile meteo, ci doar reacționează la avertizările emise de ANM.

„Noi nu participăm la emiterea codului. Codul este dat de experții de la ANM, noi doar luăm măsuri pe baza lui. Faptul că nu s-a întâmplat scenariul cel mai rău nu e un motiv de scuze, ci de bucurie că nu a avut loc”, a explicat acesta.

Cu alte cuvinte, Raed Arafat a recunoscut că a preferat să alerteze populația pentru cel mai negru scenariu, chiar dacă realitatea nu a bătut deloc cu acesta.

