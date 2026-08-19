Derby-ul Rapid-Dinamo din Giulești s-a lăsat cu acuzații de rasism, plângeri penale și sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Deputatul Nicolae Păun a depus mai multe plângeri după incidentele rasiste de la meciul din 15 august 2026. Parlamentarul reprezintă minoritatea romă și este vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului.

În urmă cu doar 3 zile, „Giuleștenii” aveau să piardă în fața „Câinilor roșii”, scor final 0-1, în etapa 5 din Superliga. Derby-ul a avut loc pe stadionul din Giulești, unde Dinamo s-a impus în teren și a câștigat pe teren advers, după 12 ani. Tot atunci, în timpul meciului, au fost afișate bannere cu înscrisuri rasiste de către fanii echipei Dinamo și au scandat lozinci ofensatoare, așa cum precizează Nicolae Păun.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Acuzații de rasism la derby-ul Rapid-Dinamo

Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, a sesizat mai multe instituții după incidentele rasiste de la meciul Rapid-Dinamo. Păun a reclamat manifestările discriminatorii din timpul partidei. El a sesizat Parchetul Sectorului 6, CNCD, LPF și FRF. Deputatul susține că fanii dinamoviști au scandat lozinci și au afișat bannere rasiste. Acesta a cerut instituțiilor să analizeze imaginile și să ia măsuri.

„STOP manifestărilor rasiste pe stadioane! Rasismul TREBUIE sancționat de către instituțiile statului, nu tolerat! În urma manifestărilor rasiste care au avut loc la meciul Rapid – Dinamo, pe 15.08.2026, am făcut plângeri la Parchetul Sectorului 6, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, la Liga Profesionistă de Fotbal și la Federația Română de Fotbal. Instituțiile statului care trebuie să sancționeze manifestările rasiste de pe stadioane nu trebuie să mai asiste pasiv la aceste acțiuni. În calitate de deputat al minorității rome în Parlament și de vice-președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, am cerut luarea urgentă de măsuri față de comportamentul rasist al fanilor echipei Dinamo București, care, sâmbătă, la meciul cu Rapid București, au scandat lozinci ofensatoare și au afișat bannere cu înscrisuri rasiste la adresa minorității rome din România. Consider că un astfel de comportament al fanilor echipei Dinamo București față de minoritatea romă din România nu poate fi tolerat. Cer instituțiilor mai sus menționate să analizeze toate imaginile video și foto apărute în mass-media și să ia de urgență măsurile care se impun. În ultima perioadă, am observat că rasismul în România a atins cote alarmante. Manifestările rasiste se întâmplă pe stadioane, pe rețelele de socializare și în majoritatea instituțiilor publice, unde romii sunt batjocoriți. Toate acestea se întâmplă pe fondul lipsei de măsuri concrete care ar trebui să vină din partea autorităților statului. Sper ca instituțiile României să demareze urgent anchete, care să ducă la sancționarea celor care au organizat și au pus în practică evenimentele de sâmbătă seară”, a transmis Nicolae Păun pe Facebook.

Nu este primul incident de acest fel. În martie, la un alt derby Rapid-Dinamo, fanii dinamoviști au scandat mesaje rasiste în stația de metrou Basarab. În timpul meciului, aceștia au afișat și un banner cu mesajul „Ieri în robie, azi în galerie”. Incidentele au continuat și la returul play-off-ului din sezonul trecut. Fanii Dinamo au afișat mai multe mesaje cu caracter rasist la adresa romilor. A fost vizat și liderul comunității rome, Dumitru Giuliano, care ceruse sancțiuni pentru astfel de manifestări.

Sursă foto: Mediafax Foto