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Daniel Pancu și-a ieșit din fire după eliminarea din meciul Rapid – Dinamo. Cum a reacționat când un suporter i-a cerut o fotografie

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Pancu s-a enervat după o decizie a arbitrului. Acesta a oprit jocul când Rapid era în atac, pentru ca Musi să primească îngrijiri medicale. Pancu a protestat și a fost eliminat. Ajuns în tribună, antrenorul giuleștenilor a fost abordat de suporteri care au vrut să facă fotografii cu el, însă nu a fost deloc încântat de moment.

Pancu a protestat după o întrerupere a jocului

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, Rapid fiind echipa care a pus mai multă presiune. Tensiunea a crescut însă imediat după pauză, când Daniel Pancu s-a enervat după o decizie a arbitrului.

Pancu a protestat pentru că jocul a fost oprit în timp ce Rapid se afla în atac, pentru ca Musi, căzut pe gazon, să poată primi îngrijiri medicale. Antrenorul a intrat pe teren și a continuat să protesteze, fiind cu greu calmat de membrii staff-ului său. Arbitrul Feșnic i-a arătat direct cartonașul roșu și l-a trimis în tribună.

Fanii au vrut fotografii cu Pancu chiar în timpul meciului

După eliminare, Pancu a ajuns în zona suporterilor Rapidului, iar mai mulți fani au încercat să profite de moment pentru a face poze cu el, deși partida era încă în desfășurare.

La un moment dat, un suporter în vârstă s-a apropiat de antrenor și și-a rugat soția să le facă o fotografie. Pancu, încă nervos după eliminare și după cele întâmplate pe teren, nu a primit bine cererea și l-a repezit pe fan, conform Digi Sport.

Suporterii echipelor s-au luat la ceartă înaintea meciului

Un conflict a izbucnit între mai mulți suporteri în zona stației de metrou Basarab, în timpul deplasării fanilor echipei oaspete către stadion. Jandarmeria Capitalei a intervenit ca să restabilească ordinea publică, iar un suporter dinamovist a fost ridicat de forțele de ordine.

„În contextul meciului de fotbal Rapid – Dinamo, în timpul deplasării suporterilor oaspeți către stadion, la ieșirea din stația de metrou Basarab, a izbucnit un conflict între mai mulți suporteri. Jandarmii aflați în dispozitiv au intervenit prompt pentru aplanarea conflictului și restabilirea ordinii publice”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Autoritățile susțin că situația a revenit rapid sub control, iar suporterii și-au continuat deplasarea către stadion. Un suporter de la Dinamo a fost arestat.

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