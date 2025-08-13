Prima pagină » Actualitate » Raport îngrijorător Eurostat: România a înregistrat cea mai MARE creștere a prețurilor din Europa. Inflația a ajuns la 7,8%

Ruxandra Radulescu
13 aug. 2025, 12:47, Actualitate
Eurostat a prezentat un raport îngrijorător despre creșterea tarifelor la bunurile consum, potrivit căruia România se clasează pe primul loc în Europa la majorarea prețurilor. Costurile au crescut la mărfuri alimentare și nealimentare, dar și la servicii a înregistrat o creștere de 5,8% în 2024, comparativ cu 2023. 

”În 2024, rata anuală a inflației în UE a fost de 2,6%. Prețurile bunurilor și serviciilor de consum au crescut cel mai mult în:

România (+5,8% față de 2023), Belgia (+4,3%), Croația (+4,0%)”, arată datele Eurostat.

A crescut TVA-ul, prețurile vor sări în aer

Guvernul a crescut TVA-ul de la 19% la 21%, în contextul unei majorări anterioare a prețurilor. În iulie 2025, inflația a ajuns la 7,84%, ceea ce va genera o creștere și mai mare de prețuri.

Preţurile la mărfurile nealimentare au crescut cu  8,18%, preţurile serviciilor s-au majorat cu 7,33%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%.

Alimentul care s-a majorat cu 40%

Fructele proaspete au înregistrat cele mai mari majorări de prețuri, cu 39,74%, urmate de fructe și conserve din fructe cu o creștere de 27,92%, apoi citricele cu 17,32%.

Legumele și legumele la conservă și-au majorat prețurile cu 15,98%. Prețul pâinii a crescut cu 6,43% față de luna iulie a anului trecut.

Cafea s-a scumpit și ea cu 13,05% față de același interval din iulie 2024, iar prețul uleiului a crescut cu 10,05%, față de același interval.

Ouăle s-au scumpit cu 5,7%. Legumele și conservele de legume devin mai scumpe cu 11,03%, iar prețul berii s-a majorat în ultimul an, cu 4,38%, iar cel al vinului cu 4,94%.

Laptele de vacă a înregistrat o creștere a prețului de 7,38%, iar margarina a crescut cu 6,63%.

În categoria serviciilor, călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari majorări în iulie 2025, comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut. Prețul biletelor CFR s-a majorat cu 16,92%.

Serviciile de igienă și cosmetică au crescut, de asemenea, cu 14,06%, urmate de serviciile poștale cu 12,15%.

Reparațiile auto au majorat tarifele cu 11,06%. Ieșirile la restaurant s-au scumpit cu 8,38%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,49%.

Asistența medicală s-a majorat cu 10,59%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 7,09% în același interval.

Tariful energiei electrice a înregistrat cea mai mare creștere, la categoria mărfurilor nealimentare. Prețul la electricitate s-a majorat cu 62,97% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025.

Odată cu creșterea prețului la energie s-au majorat și tarifele la gaze și încălzirea centrală, care au crescut cu 34,44%, energia termică care și-a majorat tarifele cu 13,63%.

Tricotaje s-au scumpit cu 7,36%, detergenții cu 5,21%, tutunul și țigările cu 5,82%.

Prețurile la medicamentele s-au majorat în iulie cu 2,93%.

În perioada iulie 2025 – iulie 2024, singurele scăderi de preţ a fost înregistrată în cazul mărfurilor alimentare la zahăr (-3,08%) și la cartofi (-2,38%).

Serviciile de transport aerian au înregistrat o scădere de preț importantă (-9,75%), la fel și cele de poștă și telecomunicații (-1,49%), și la serviciile telefonice (-3,05%).

FOTO: Facebook/Eurostat

