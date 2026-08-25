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Ciprian Ciucu anunță că STB a depus o nouă cerere pentru intrarea în insolvență. Dosarul cuprinde „nouă bibliorafturi, atent verificate”

Ciprian Ciucu anunță că STB a depus o nouă cerere pentru intrarea în insolvență. Dosarul cuprinde „nouă bibliorafturi, atent verificate”
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, marți, că Societatea de Transport București (STB) a depus o nouă cerere de insolvență, după ce prima solicitare a fost respinsă de către Tribunalul Bucureși la jumătatea acestei luni.

Ciprian Ciucu a anunțat într-o postare pe Facebook că STB a depus o nouă cerere de insolvență, după ce prima solicitare de acest tip a fost respinsă de Tribunalul București. Edilul spune că noul dosar cuprinde nouă bibliorafturi și insistă că procedura este necesară pentru redresarea companiei și pentru protejarea bugetului Capitalei.

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„STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București. Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

De asemenea, Ciucu a mai subliniat că „cineva trebuie să se ocupe, după zeci de ani, de problemele structurale ale Bucureștiului”.

Tribunalul București a respins cererea de insolvență depusă de STB din cauza lipsei unor documente

Tribunalul București a respins marți, 18 august, prima cerere de intrare în insolvență formulată de STB, pentru că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul Capitalei s-a declarat surprins de decizia Tribunalului și a spus că a vorbit cu cei din conducerea STB care „s-au jurat că le-au verificat de șapte ori”

Foto: Caracter ilustrativ

„Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB. Motivația? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă. Sper ca STB să facă apel. STB a făcut ceea ce era corect, a cerut insolvența în instanță”, a scris la acel moment primarul Bucureștiului.

STB și-a cerut insolvența din cauza datoriilor uriașe

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut, pe 20 iulie, Consilului de Administrație, conducerii executive a STB și Consilului General al Municipiului București să ia rapid o decizie privind intrarea în insolvență a companiei. El a avertizat că acumularea unor noi penalități ar putea pune în pericol atât compania, cât și finanțele întregii Capitale.

Potrivit lui Ciucu, operatorul de transport public se află într-un „faliment nedeclarat” încă din anul 2020, iar intrarea oficială în insolvență ar proteja transportul public și salariile șoferilor și vatmanilor.

Cererea STB de a intra în insolvență, pe masa Tribunalului București

Cererea STB de a intra în insolvență, pe masa Tribunalului București

Pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea lui Ciprian Ciucu cu privire la declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București. Proiectul a primit 39 de voturi „pentru”, în timp ce șapte consilieri generali s-au abținut.

Potrivit datelor prezentate de Ciucu, STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt numai penalități.

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