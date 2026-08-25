Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Mihai Tudose face dezvăluiri din culisele crizei politice. Urgență! Avem 112 zile de ciză! De ce nu reușește Nicușor Dan să găsească un premier? Dacă nu există o majoritate, va refuza să desemneze pe cineva? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Legea ANI a intrat în atenția Consiliului European. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Ce verdict va da Ursula von der Leyen?

Suntem în criză economică, energetică și politică, dar apar piste noi de biciclete, realizate din fonduri europene nerambursabile. Primăria a publicat lista investițiilor. Cât au costat?

Tot astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, detalii despre drona marină încărcată cu explozibil, găsită în zona Neptun Deep, care a atras atenția presei germane. Experții spun că nu toate dronele ajunse pe teritoriul României pot fi clasificate drept accidente. Își mută rușii ținta spre România?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.